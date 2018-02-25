به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، جلسه توجیهی زنان توانمند شرکت ‌کننده در چهارمین توانمندی‌های زنان استان قزوین در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین با حضور آتشگران معاون مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد.

معاون مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری در این جلسه در خصوص رویکرد نمایشگاه و مقررات و ضوابط اجرایی آن اظهارداشت: مراسم افتتاحیه این نمایشگاه با حضور استاندار، همسران دیپلمات و تنی چند از همسران سفرای مقیم ایران و سایر مسئولان استان برگزار می‌شود از این رو سطح کیفی نمایشگاه و محصولات ارائه شده بسیار حائز اهمیت است.

زهرا آتشگران افزود: هدف اصلی این نمایشگاه حمایت از بانوان کارآفرین استان و ایجاد شادابی و نشاط برای زنان و خانواده هاست.

معاون مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین تصریح کرد: برای ایجاد نشاط بیشتر خانواده‌ها، در زمان برگزاری نمایشگاه، هر شب جنگ شاد شبانه با حضور هنرمندان توانمند استان برگزار می‌شود.

آتشگران گفت: قیمت محصولاتی که در نمایشگاه ارائه می‌شود پایین‌تر از بازار است و این رویکرد با هدف جذب مشتری و فروش بیشتر محصولات توسط بانوان و در نهایت حمایت تولید صنایع خانگی است.

وی با بیان اینکه وجود همدلی و هم‌افزایی بین بانوان نوید بخش اتفاقات مثبتی در جامعه است، اضافه کرد: اقدامات متعددی در تبلیغات در سطح استان نظیر نصب فیکسچرها، بیلبوردها و بنرهای تبلیغاتی انجام شده

که در این راستا برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر زیباسازی شهرداری و سپاه نهایت همکاری را انجام داده اند.

معاون مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین عنوان کرد: در صورت استقبال گسترده بازدید کنندگان، تمهیداتی برای تمدید زمان برگزاری نمایشگاه فراهم شده است.

چهارمین نمایشگاه توانمندی‌های زنان استان قزوین با هدف حمایت از بانوان توانمند در عرصه‌های مختلف صنایع دستی، صنایع تبدیلی و کشاورزی، صنایع کوچک، با شعار «شادابی زنان، شادکامی خانواده، نشاط اجتماعی» عصر امروز افتتاح می شود و تا ۱۱ اسفند ماه سال جاری برپاست.