  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

مطابق تصمیم شورای مرکزی حزب؛

حزب اسلامی عراق در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ شرکت نمی‌کند

حزب اسلامی عراق در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ شرکت نمی‌کند

حزب اسلامی عراق با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وکاله المستقله، شورای مرکزی حزب اسلامی عراق در پایان جلسه خود با صدور بیانیه ای از تصمیم این حزب برای عدم مشارکت در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ عراق خبر داد.

در بیانیه پایانی این نشست آمده است: به افراد حزب مجال و فرصت مشارکت به گونه ای که خواسته های آنها را برآورده می کند داده می شود و آنها آزادی نامزد شدن در فهرست های مختلف را دارند. حزب اسلامی روند انتخابات و جزییات آنها را نظارت می کند. حزب اسلامی به انتخابات آینده با اهتمام ویژه ای می نگرد زیرا تصویر و چهره عراق برای مرحله آینده را مشخص می کند.

حزب اسلامی عراق ابراز امیدواری کرد که روند انتخابات در راستای خیر عراق و آینده ملت آن باشد.

در بیانیه پایانی نشست شورای مرکزی حزب اسلامی عراق از دولت این کشور خواسته شده است که بر همه مراحل انتخابات نظارت داشته باشد و راه را بر مغرضان و مفسدان ببندد و مانع از تاثیرگذاری آنها در روند امور شود.

این حزب از کمیساریای عالی انتخابات عراق نیز خواست که اقدامات لازم را به منظور موفقیت انتخابات فراهم سازد. همچنین حزب اسلامی از نامزدها نیز خواست که در راستای خدمت به عراق حرکت کنند.

حزب اسلامی از مردم این کشور نیز خواست که مشارکت فعالی در عرصه انتخابات داشته باشند و افراد لایق را انتخاب کنند.

کد مطلب 4236766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها