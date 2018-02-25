نمایش «چریکه ته وار»در تالار ماه حوزه هنری لرستان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «چریکه ته وار» تولید مشترک واحد نمایش حوزه هنری لرستان و مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، از تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه تا پنجم اسفند ۹۶ به مدت ۱۰ روز در تالار ماه حوزه هنری لرستان به روی صحنه رفت.

مینا سپهوند مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان در این رابطه گفت: این نمایش وقایعی را در خصوص مبارزه مردم عراق با جنایتکاران داعش روایت می کند که امیدواریم بتواند به عنوان یکی از نماینده های واحد نمایش این حوزه در بخش صحنه ای جشنواره تئاتر ماه حضور داشته باشد.

وی با اشاره به لزوم توجه بیشتر به هنرمندان جوان و با انگیزه در استان ها افزود: «چریکه ته وار» به کارگردانی علی پور احمدیان محصول استعداد های جوان هنرهای نمایشی در حوزه هنری لرستان است و جدیت این استعدادهای جوان هنری در تمرین و تولید آثار در حوزه هنری انقلاب اسلامی بسیار امید بخش است.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان خاطرنشان کرد: باید با توجه بیشتر به هنرمندان جوان نسل تازه ای از هنرمندان را در حوزه هنرهای نمایشی پرورش دهیم.