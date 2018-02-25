به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه دشمن به دنبال خدشه دار کردن امنیت کشور است، اظهار داشت: دشمن از تمام ظرفیت ها برای خدشه دار کردن امنیت کشور استفاده می کند تا به اهداف شوم خود برسد.

وی اظهار داشت: کشور به برکت نظام اسلامی و تلاش نیروهای مسلح یکی از امن ترین مناطق جهان به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: وحدت و یکپارچگی راهکار خنثی شدن توطئه های مختلف دشمن است.

حفظ وحدت در جامعه زمینه ساز خنثی شدن توطئه های دشمن است

وی بیان کرد: باید وحدت و همدلی در کشور حفظ شود تا مشکلی در امنیت کشور ایجاد نشود و دشمن نتواند توطئه های خود را عملی کند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شاهد فتنه ها و توطئه های مختلف دشمن بودیم که نیروی انتظامی در مسیر ایجاد امنیت در کشور نقش آفرین بوده و با تمام توان فتنه ها را خنثی کرده است.

وی اظهار داشت: باید تلاش شود که بهانه به دشمن نداده و اقتدار و عزت کشور حفظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: چهارمحال و بختیاری به همت تلاش شبانه روزی نیروهای مسلح یکی از امن ترین مناطق کشور به شمار می رود که جای تقدیر دارد.