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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

سئول مدعی شد؛

کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکاست

کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکاست

کره جنوبی امروز یکشنبه از خواست پیونگ یانگ برای مذاکره با آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی با مخابره فوری این خبر می نویسد: بدنبال سفر «کیم یونگ چول» (Kim Yong-chol) معاون رئیس کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی به سئول برای شرکت در مراسم بازی های المپیک زمستانی، کره جنوبی مدعی تمایل و خواست پیونگ یانگ برای مذاکره با واشنگتن شد.

سفر مقام ارشد کره شمالی به سئول در حالی است که «ایوانکا ترامپ» دختر رئیس جمهور آمریکا، نیز در کره جنوبی به سر می برد و پیش از سفر وی به سئول اعلام شده بود که  یکی از اهداف سفر «ایوانکا ترامپ» به کره جنوبی فراهم کردن مقدمات گفتگو میان کره شمالی و آمریکا اعلام شده است.

کد مطلب 4236791
عبدالحمید بیاتی

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