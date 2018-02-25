کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی با مخابره فوری این خبر می نویسد: بدنبال سفر «کیم یونگ چول» (Kim Yong-chol) معاون رئیس کمیته مرکزی حزب حاکم کره شمالی به سئول برای شرکت در مراسم بازی های المپیک زمستانی، کره جنوبی مدعی تمایل و خواست پیونگ یانگ برای مذاکره با واشنگتن شد.

سفر مقام ارشد کره شمالی به سئول در حالی است که «ایوانکا ترامپ» دختر رئیس جمهور آمریکا، نیز در کره جنوبی به سر می برد و پیش از سفر وی به سئول اعلام شده بود که یکی از اهداف سفر «ایوانکا ترامپ» به کره جنوبی فراهم کردن مقدمات گفتگو میان کره شمالی و آمریکا اعلام شده است.