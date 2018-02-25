خیران ۱۰۰ میلیارد تومان برای دو طرح دانشگاهی دامغان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی پیش از ظهر یکشنبه در آیین معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به میزبانی تالار همایش‌های خوارزمی این دانشگاه بابیان اینکه ۱۰۰ میلیارد تومان از سوی خیران برای ایجاد دانشکده داروسازی و احداث بیمارستان ۶۵ تختخوابی دانشگاه آزاد دامغان کمک کردند، تأکید کرد: یکی از ظرفیت‌های خوبی که همواره به کمک دولت و بخش‌های آموزشی آمده، خیران هستند که باید بیش از گذشته آن‌ها را تکریم کرد.

وی بابیان اینکه در وضعیت اقتصادی امروز وقف و امورات خیر به‌خصوص در حوزه درمان، علم و فرهنگ دارای اهمیتی بسزا است، افزود: دامغان با حمایت همین خیران نیک‌اندیش و تلاش مردم و مسئولان آینده‌ای درخشان دارد که با اختصاص اعتبارات ملی و استانی شاهد رشد و شکوفایی آن در تمامی عرصه‌ها خواهیم بود.

اشتغال ۱۵۰هزار نفر استاد در دانشگاه‌های کشور

عضو خانه ملت بابیان اینکه درگذشته چهار هزار استاد در دانشگاه‌های کشور مشغول به کار بودند درحالی‌که امروز این میزان به ۱۵۰هزار نفر رسیده است، تأکید کرد: این پیشرفت‌های علمی و آموزشی به‌خصوص در حوزه ارتقای فضاهای آموزش عالی جز باهمت مردم و مسئولان و نگاه ویژه به ارتقای علمی کشور با محوریت دانش داخلی و متخصصان ایرانی میسر نبوده است.

حسن بیگی بیان کرد: امروز دانشگاه‌های کشورمان در سطح بین‌المللی حضوری پررنگ دارند و نمونه آن ایجاد دانشگاه‌های آزاد در کشورهای خارجی محسوب می‌شود که نشان‌دهنده عملکرد مثبت در حوزه آموزش عالی است.

وی در ادامه و بابیان اینکه باید زمینه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور مسئولان فراهم شود، تأکید کرد: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی همان‌طور که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره مورد تأکید قرارگرفته، می‌تواند شکوفایی دانشگاه‌ها را در پی داشته باشد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در دیگر بخش سخنان خود، تأکید کرد: هشت مرکز آموزش دولتی و غیردولتی با ۱۷ هزار دانشجو در دامغان فعال است که با تقویت آن‌ها می‌توان زیرساخت‌های جامعه را نیز ارتقا بخشید.

در این آیین از خدمات ۱۱ ماهه عباس علایی نوین تقدیر و نعمت‌الله نعمتی به‌عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان معرفی شد.