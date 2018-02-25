تکلیف بسیاری از مدیران شهری در شهرداری هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، نصیر ملت ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: سمت‌های موجود در شهرداری اصفهان نباید به شکل حیاط خلوت‌های سابق باقی بماند.

وی بیان داشت: تغییرات مدیریتی که در حوزه شهرداری صورت گرفته باید در مسیر بهبود ساختار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات به شهروند صورت بگیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد: بهتر است که هرچه زودتر تغییرات مدیریتی که در حوزه شهرداری شاهد بودیم تعیین تکلیف شود و حکم مدیران که قرار است باقی بمانند، ابلاغ شود و اگر قرار به تعدیل باشد، هر چه سریعتر صورت گیرد.

وی گفت: پس از گذشت چند ماه از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری، تعداد زیادی از مدیران تعیین تکلیف نشده‌اند و همین موضوع باعث شده تا آنها عملکرد خوبی نداشته باشند، این در حالی است که در این وضعیت منافع شهر به خطر افتاده و در آینده با زیان‌های جدی مواجه می‌شویم.

ملت با اشاره به تصویب بودجه سه هزار میلیارد تومانی شهرداری اصفهان گفت: روزانه هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای اداره شهر نیاز داریم، بنابراین بودجه شهر نمی‌تواند جوابگوی پروژهای مهم باشد.

وی اضافه کرد: برای تحقق این بودجه نیاز به عزم جدی مدیریت، برنامه‌ریزی مناسب، ساختاری منطقی و درست داریم.