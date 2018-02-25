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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۱

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین:

۱۱۰ قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان قزوین منعقد شد

۱۱۰ قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان قزوین منعقد شد

قزوین- مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱۰ قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان منعقد شده است.

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر از عقد قرارداد با ۱۱۰ متقاضی سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی استان از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: در سال آینده با توسعه شهرکهای تقاضا محور، مشوق های جدیدی که برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی فراهم می شود شاهد جذب بیشتر سرمایه گذاران و کار آفرینان خواهیم بود.

حضور۳۰ واحد تولیدی شهرکهای صنعتی در نمایشگاه صنعت

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت: بیش از ۳۰ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی استان قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین حضور دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان یادآورشد: این نمایشگاه با هدف توسعه بازار واحدهای صنعتی، آشنایی صنایع کوچک با یکدیگر، معرفی محصولات و برندهای صنایع کوچک، حمایت از صنایع و تولیدات بومی و توسعه فرهنگ خرید کالای ایرانی برپا شده و بیش از۳۰ واحد تولیدی آخرین دستاوردها و محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

وی بیان کرد: شرکت‌های تولیدی قطعه ساز خودرو، صنایع برق و الکترونیک، لوازم خانگی،   صنایع غذایی و نوشیدنی، شیمیایی و شوینده، نساجی و دارویی در این نمایشگاه حضور دارند.

خانپور گفت: در نیمه اول سال آینده چهارمین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک  وشهرکهای صنعتی با هدف فرهنگ سازی خرید تولید ملی و کالای ایرانی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه توانمندیهای صنعتی استان عصر امروز با حضور قائم مقام وزیر صنعت افتتاح می شود.

کد مطلب 4236834

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