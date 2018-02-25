۱۱۰ قرارداد سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان قزوین منعقد شد

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر از عقد قرارداد با ۱۱۰ متقاضی سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی استان از ابتدای سالجاری تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: در سال آینده با توسعه شهرکهای تقاضا محور، مشوق های جدیدی که برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی فراهم می شود شاهد جذب بیشتر سرمایه گذاران و کار آفرینان خواهیم بود.

حضور۳۰ واحد تولیدی شهرکهای صنعتی در نمایشگاه صنعت

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت: بیش از ۳۰ واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی استان قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین حضور دارند.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان یادآورشد: این نمایشگاه با هدف توسعه بازار واحدهای صنعتی، آشنایی صنایع کوچک با یکدیگر، معرفی محصولات و برندهای صنایع کوچک، حمایت از صنایع و تولیدات بومی و توسعه فرهنگ خرید کالای ایرانی برپا شده و بیش از۳۰ واحد تولیدی آخرین دستاوردها و محصولات تولیدی خود را در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

وی بیان کرد: شرکت‌های تولیدی قطعه ساز خودرو، صنایع برق و الکترونیک، لوازم خانگی، صنایع غذایی و نوشیدنی، شیمیایی و شوینده، نساجی و دارویی در این نمایشگاه حضور دارند.

خانپور گفت: در نیمه اول سال آینده چهارمین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی با هدف فرهنگ سازی خرید تولید ملی و کالای ایرانی برگزار خواهد شد.

نمایشگاه توانمندیهای صنعتی استان عصر امروز با حضور قائم مقام وزیر صنعت افتتاح می شود.