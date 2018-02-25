برگزاری همایش «نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری» در همدان

علی رضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش «نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری» با رویکرد همدان ۲۰۱۸ و با حضور دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در همدان خبر داد.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی سازمان های مردم نهاد استان همدان گفت: این همایش به همت موسسه مردم نهاد گسترش آگاهی های تفکر محور و با همکاری چند ارگان دولتی برگزار خواهد شد.
وی افزود: سخنران ویژه این مراسم شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی است.
وی افزود: همایش «نقش حقوق شهروندی در توسعه گردشگری» پنج شنبه هفته جاری در سالن اجتماعات مرکز آموزش و پژوهش سازمان مدیریت همدان برگزار خواهد شد.
رئیس کیمسیون فرهنگی اجتماعی سازمان های مردم نهاد استان همدان از فعالان مدنی، اعضای سمن ها و دغدغه مندان این حوزه برای حضور در این برنامه دعوت کرد.
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