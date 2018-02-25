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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

وزارت خارجه سوریه:

تصمیم ضد قدس آمریکا در راستای تسلط صهیونیستها بر منطقه است

تصمیم ضد قدس آمریکا در راستای تسلط صهیونیستها بر منطقه است

وزارت خارجه سوریه تصمیم ضد قدس آمریکا را در راستای تسلط رژیم صهیونیستی بر منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سوریه عزم دولت آمریکا برای انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به قدس اشغالی در ماه مه آینده همزمان با روز نکبت را محکوم کرد.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه سوریه اعلام کرد: تصمیم دولت آمریکا مجددا دشمنی آمریکا با امت عربی و تحقیر آن و به کارگیری سیاست آن در خدمت طرح صهیونیستی برای تسلط بر منطقه را نشان می دهد. این نقض آشکار قطعنامه های مشروع بین المللی است و نشانه و گواه آشکاری از تحقیر اراده جامعه بین المللی است.

شایان ذکر است، «یسرائیل کاتز» وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی روز گذشته در اظهاراتی وقیحانه از انتقال سفارت آمریکا در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس در «روز نکبت» (یوم النکبه) و مصادف با هفتادمین سالگرد تأسیس «رژیم جعلی اسرائیل» (۱۴ ماه می مصادف با ۲۴ اردیبهشت ماه) خبر داده بود.

کد مطلب 4236845

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