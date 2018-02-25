نبوداستراتژی توسعه صادراتی یک مشکل اساسی در رشدصادرات غیرنفتی است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کیانی پور بعد از ظهر یکشنبه در نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: همچنین در برنامه توسعه ۵ ساله صادرات غیر نفتی فاصله زیادی با تحقق هدفگذاری ها داریم.

کیانی پور عنوان داشت: توسعه صادرات غیر نفتی در استان بر اساس اسناد بالادستی انجام نمی شود و باید دید چه دلایلی در عدم تحقق هدفگذاری ها وجود دارد.

کیانی پور خاطرنشان کرد: ظرفیت های بسیار بالایی در استان وجود دارد، اما صنایع تبدیلی مناسبی در استان ایجاد نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج بر توسعه تشکل های صادراتی با برنامه ریزی اصولی تاکید کرد.

کیانی پور برگزاری نمایشگاه ها و ارائه پتانسیل ها را در توسعه صادرات غیر نفتی مناسب دانست و عنوان کرد: برنامه ریزی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی ضروری است.

کیانی پور گفت: در فرایند و بروکراسی کارت بازرگانی با سازمان های مالیاتی و تامین اجتماعی مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.

رئیس اتاق بازرگانی یاسوج به هدفگذاری تشکیل شرکت مدیریت صادراتی در استان اشاره کرد و گفت: طی جلسه ای بر ایجاد شرکت مدیریت صادراتی در استان تاکید شد و اتاق بازرگانی مکلف شد که مجموعه عناصر دارای توانایی مالی، دانش و اهلیت را گردآوری کند و برنامه ریزی برای تشکیل و تاسیس شرکت انجام شود.