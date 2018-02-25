ارائه گزارش سفرهای خارجی شهردار در جلسه هم اندیشی اعضای شورا

به گزارش خبرنگار مهر ، محسن هاشمی رفسنجانی در پایان چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه امروز ایرادات و اشکالات فرمانداری تهران نسبت به تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شهر تهران و سایر اشکالات مطرح شد.

وی تصریح کرد: در ادامه جلسه اعضای شورای شهر تهران پاسخهای لازم را نسبت به اعتراضات مطرح‌شده آماده کردند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: تمامی مواردی که از سوی اعضای شورای شهر تهران به‌عنوان پاسخ به اعتراض فرمانداری تهیه شده بود مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت و این درحالی بود که در برخی از موارد نیز اعضا به نظر قبلی خود پافشاری کردند.

هاشمی رفسنجانی ضمن اشاره به تمهیدات درنظرگرفته‌شده برای اقشار خاص همانند جانبازان ۲۵ و ۲۵ درصد به بالا و همچنین خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و عکاسان بیان کرد: در طرح ترافیک جدید همانند گذشته تسهیلاتی برای ورود جانبازان ۲۵ و ۲۵ درصد به بالا درنظر گرفته شده که در این بخش هزینه ورود خودروی آنها توسط شهرداری تهران پرداخت خواهد شد ضمن اینکه به خبرنگاران مبلغی کمتر از یک میلیون تومان که البته این رقم نیز بسته به میزان ورود به طرح خواهد بود پرداخت خواهند کرد.

وی گفت: البته تصمیماتی هم برای وانت‌بارها و کامیون‌ها برای ورود به طرح ترافیک در سال آینده گرفته شده که این اصلاحات مورد موافقت اعضا قرار گرفت و به کمیته تطبیق فرمانداری تهران ارسال خواهد شد.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص زمان اجرای طرح ترافیک جدید گفت: البته در این زمینه باید معاون شهردار تهران پاسخ دهد و پیش‌بینی می‌شود با فراهم کردن زیرساختها طرح ترافیک در سال آینده اجرا شود.

هاشمی رفسنجانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شورای شهر تهران گزارشی را از سفرهای خارجی نجفی شهردار تهران دریافت کرده است یا خیر، گفت: طبق هماهنگی‌های انجام‌گرفته هفته آینده شهردار تهران در جلسه هم‌اندیشی اعضا شرکت خواهد کرد و گزارشی از سفرهای خارجی خود ارائه خواهد کرد.