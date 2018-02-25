به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان حج و زیارت زمان ثبت نام قطعی در کاروان های عتبات نوروزی به شرح ذیل است:

- اولویتهای ( ۱ و ۲ ) از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

- اولویتهای ( ۳ و ۴) از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

- اولویت ( ۵ و ۶) از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

- اولویت (۷) از ساعت ۱۳ روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

- اولویت (۸) از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

- اولویت (۹) از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

- اولویت (۱۰ ) از ساعت ۱۶ روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

- اولویت (۱۱ ) از ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۹۶/۱۲/۰۷

پذیرفته شدگان قرعه کشی پیش ثبت نام اخیر عتبات می توانند از روز دوشنبه ۷ اسفندماه از طریق مراجعه به سامانه atabat.haj.ir (لینک ثبت نام قطعی در کاروان ها ) و یا مراجعه حضوری به دفاتر خدمات زیارتی سراسر کشور نسبت به قطعی کردن ثبت نام خود در کاروان های عتبات این دوره اقدام نمایند.

اعزام های این دوره عتبات از ۲۳ اسفند ۹۶ لغایت ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ انجام خواهد گرفت.