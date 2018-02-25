به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در آغاز این کنفرانس دو روزه بین المللی مدیریت جامع بحران، در سخنانی ضمن هشدار نسبت به هرگونه سرمایه گذاری در طرح های توسعه شهری و عمرانی بدون توجه به مخاطرات موجود پایتخت از جمله عدم رعایت حریم گسل ها و مسیل های شهر گفت: متاسفانه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری های آینده در تهران در قالب مراکز تجاری، مسکونی و مجموعه های عمومی به علت ساخت و سازهای غیر اصولی در حریم گسل ها و مسیل ها در معرض هدر رفتن و نابودی قرار دارد و این هشداری است برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه های ملی که در معرض مخاطرات طبیعی قرار دارند.

وی با تاکید بر فعال بودن گسل های تهران بر اساس مطالعات انجام شده و ثبت زمین لرزه های کوچک و متعدد گفت: ۴۷ کیلومتر مربع از مساحت تهران در پهنه های گسلی قرار دارد که ساخت و ساز در آن منوط به رعایت ضوابط خاص از جمله پرهیز از بلند مرتبه سازی و ساخت مراکز حساس و عمومی است.

جانشین شهردار در شورای هماهنگی مدیریت بحران افزود: فرونشست زمین در دشت شهریار طی سال های اخیر به علت برداشت غیر اصولی از منابع آب های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی افزایش یافته و بخش های جنوب تهران را نیز شامل می شود.

وی گفت: باید بر اساس توصیه های جهانی از جمله چارچوب کاهش خطرپذیری کنفرانس سندای به مقوله هم سنجی و گسترش همکاری بخش حاکمیتی و بخش خصوصی در اجرای طرح های کاهش ریسک و تاب آوری شهری توجه نماییم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین در نخستین جشنواره طراحی گنسای که در محل تالار شهید آوینی پردیس دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی به نقش مردم در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران ها و سوانح اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی نشان داده دولت ما بدون کمک مردم قادر به مقابله با حوادث و سوانح نیست و در فرآیند مدیریت بحران جامعه محور، شهروندان در مراحل پیشگیری و کاهش خطرپذیری، آمادگی، مقابله و بازسازی از نقش کلیدی برخوردارند.

وی تاکید کرد: جای طراحی محصولات با ویژگی مقاوم، انعطاف پذیر و قابل بهره برداری در زمان بحران خالی است و طراحان صنعتی و تولید گران باید در زمینه تامین محصولات متناسب سازی شده با حوادث و سوانح اقدام نمایند به گونه ای که این محصولات باتوجه به شرایط فرهنگی، از قیمت مناسب، سهولت استفاده، قابلیت حمل و نقل آسان و جذابیت بهره برداری برخوردار باشد.