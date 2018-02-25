مبارزه سوریه و عراق با تروریسم یک نبرد واحد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فیصل المقداد» معاون وزیر خارجه سوریه با «نزار خیر الله» قائم مقام وزارت خارجه عراق و هیأت همراه وی، در دمشق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در این دیدار در خصوص آخرین تحولات سیاسی و میدانی سوریه، عراق و همچنین منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

المقداد در این دیدار گفت: نبرد سوریه و عراق علیه تروریسم، یک نبرد واحد است.

معاون وزیر خارجه سوریه همچنین تصریح کرد: تروریسمی که ملت عراق بدان گرفتار شد، همان تروریسمی است که ملت سوریه با آن می جنگد.

دو طرف در این دیدار بر سر امضای پیش نویس تفاهمنامه ای در خصوص انجام رایزنی های سیاسی میان وزارتخانه های خارجه سوریه و عراق، توافق کردند.