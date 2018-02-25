۹۹ کشور در شکل گیری روابط اجتماعی با ما همکاری داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، مارتین نیورر عصر امروز یکشنبه در نخستین سمینار مسئولیت های اجتماعی، دولت و توسعه پایدار عنوان کرد: در حوزه CSR اثری که بر محیط زیست، جامعه و اقتصاد گذاشته می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.

رئیس بخش مسئولیت اجتماعی سازمانی اتحادیه اروپا با بیان اینکه ابزاری بر اساس استاندارهای جهانی طراحی شد تا به روابط CSR دسترسی صورت بگیرد، تصریح کرد: ۹۹ کشور برای شکل گیری این روابط با ما همکاری داشتند.

نیورر با اشاره به اینکه این مفهوم راجع به کارهای خیریه جواب نمی دهد، گفت: یک سری چالش ها داریم که باید برای رسیدن به موفقیت درصدد رفع آنها برآیم.

وی ادامه داد: منابع نفتی پس از استفاده، دیگر قابلیت تجدید و یا استفاده مجدد نیستند؛ بنابراین باید از سایر منابع در راستای تحقق و رسیدن به یک پایداری در اقتصاد بهره مند شد.

رئیس بخش مسئولیت اجتماعی سازمانی اتحادیه اروپا گفت: ۲۰ درصد ماشین های کشور نروژ الکتریکی هستند و در کشور اتریش نیز صد درصد انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

نیورر تصریح کرد: در اتریش منابع بسیار زیادی از انرژی های هیدرولیکی وجود دارد ولی برای تأمین نیاز خود از الکتریسیته بهره مند می شویم.

وی گفت: زمان در حال تغییر است و دولت ها باید قابلیت سازگار شدن با این تغییرات را فراهم کنند، هر چند همواره مقاومت در مقابل این تغییرات صورت می گرفته اما باید در زمینه اقناع این تفکرات تلاش کرد.

رئیس بخش مسئولیت اجتماعی سازمانی اتحادیه اروپا بیان کرد: WSO برای پیشگیری از آسیب های وارده به محیط زیست قانونی را تدوین کرده که بر اساس این قانون اثرات دودهای صنایع یا حتی استعمال دخانیات در محیط زیست یا هوای سالم جبران شود.

نیورر عنوان کرد: سرمایه های اجتماعی قابلیت تبدیل شدن به سرمایه های اقتصادی و مالی را دارند و این سرمایه های اقتصادی بدون کمک سرمایه های اجتماعی هرگز موجودیت پیدا نمی کنند.