انهدام باند ۵ نفره سارقان لوازم داخل خودرو در جنوب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "محمد جلینی" در تشریح این خبر گفت: در پی اطلاع از تردد سارقان لوازم داخل خودرو در محلی در خیابان هاشمی و پاتوق کردن آن محل و همچنین شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر تردد سارقان لوازم و قطعات خودرو، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری ۱۱۲ ابوسعید بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: ماموران در پایش های اطلاعاتی صورت گرفته دریافتند که به طور مستمر سارقان در مخفیگاه مورد نظر،تردد و حضور دارند و پس از سرقت لوازم و قطعات خودرو از همان حوالی، به مخفیگاهشان مراجعه می کنند.

سرکلانتر هشتم با بیان هماهنگی با مقام قضایی، ادامه داد: تیمی برای دستگیری متهمان به محل اعزام و ماموران کلانتری ۱۱۲ موفق شدند در یک عملیات ضربتی تمام اعضای باند سارقان لوازم خودرو را دستگیرکنند.

سرهنگ جلینی در پایان خاطر نشان کرد: با دستگیری اعضای باند ۵ نفره سارقان خودرو و انتقال اموال مسروقه و تعدادی آلات و ادوات جرم به کلانتری، متهمان با پذیرش بزه انتسابی، در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.