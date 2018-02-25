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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۳۰

انهدام باند ۵ نفره سارقان لوازم داخل خودرو در جنوب پایتخت

انهدام باند ۵ نفره سارقان لوازم داخل خودرو در جنوب پایتخت

سرکلانتر هشتم پلیس پایتخت از انهدام و متلاشی شدن باند ۵ نفره سارقان لوازم داخل خودرو در خیابان هاشمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ "محمد جلینی" در تشریح این خبر گفت: در پی اطلاع از تردد سارقان لوازم داخل خودرو در محلی در خیابان هاشمی و پاتوق کردن آن محل و همچنین شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر تردد سارقان لوازم و قطعات خودرو، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله تیمی از ماموران کلانتری ۱۱۲ ابوسعید بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی بیان داشت: ماموران در پایش های اطلاعاتی صورت گرفته دریافتند که به طور مستمر سارقان در مخفیگاه مورد نظر،تردد و حضور دارند و پس از سرقت لوازم و قطعات خودرو از همان حوالی، به مخفیگاهشان مراجعه می کنند.

سرکلانتر هشتم با بیان هماهنگی با مقام قضایی، ادامه داد: تیمی برای دستگیری متهمان به محل اعزام و ماموران کلانتری ۱۱۲ موفق شدند در یک عملیات ضربتی تمام اعضای باند سارقان لوازم خودرو را دستگیرکنند.

سرهنگ جلینی در پایان خاطر نشان کرد: با دستگیری اعضای باند ۵ نفره سارقان خودرو و انتقال اموال مسروقه و تعدادی آلات و ادوات جرم به کلانتری، متهمان با پذیرش بزه انتسابی، در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند.

کد مطلب 4236942

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