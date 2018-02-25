عملیات عمرانی در آرامستان امام زاده عبدالله(ع) ری متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمصیب رحیم زاده بعد از ظهر یکشنبه از توقف عملیات عمرانی در امام زاده عبدالله(ع) ری خبر داد و گفت: اداره اوقاف و امور خیریه ری قبل از آغاز عملیات عمرانی در این امام زاده(ع) هیچ طرح یا نقشه‌ای به اداره میراث فرهنگی شهرستان ری نداده است.

وی ادامه داد: به همین علت اداره میراث‌فرهنگی شهرستان ری از ۱۰ روز قبل از اداره اوقاف این شهرستان درخواست توقف عملیات را داشت، ولی متاسفانه توجهی به این نامه نشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ری گفت: پس از این بی توجهی، اداره میراث فرهنگی با نامه نگاری با دادستانی شهرستان ری دستور توقف این عملیات عمرانی را دریافت کرد. و هم اکنون عملیات عمرانی مذکور متوقف شده است.

رحیم زاده از بررسی این پرونده در کمیته کارشناسی اداره میراث فرهنگی خبر داد و گفت: آرامستان امام زاده عبدالله(ع) از آرامگاه های معروف تهران است، که دارای سبک معماری دوره قاجار، پهلوی اول و دوم است و از سال ۵۰ دفن اموات در این آرامستان مگر در قبور از پیش خریداری شده متوقف شده است.