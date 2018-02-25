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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۴۳

امام جمعه بوشهر:

جهان اسلام نیازمند وحدت است/ مسلمین بر مدار قرآن زندگی کنند

جهان اسلام نیازمند وحدت است/ مسلمین بر مدار قرآن زندگی کنند

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استکبار دنبال تفرقه در جهان اسلام است، گفت: قرآن و سیره نبوی محور وحدت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر یکشنبه در آئین افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت کشور در بوشهر اظهار داشت: بوشهر از استان های قرآنی است و در راستای توسعه برنامه های قرآنی تلاش خوبی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه قرآن هدیه عرشی خداوند به جامعه است، اضافه کرد: قرآن می‌تواند انسان را از باتلاق ظلمت‌ها نجات دهد و انسان را به بالاترین سطح کمال برساند.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه همه مسلمانان بر سر قرآن اتفاق نظر و وحدت دارند، بیان کرد: زندگی همه مسلمانان باید بر مدار قرآن باشند و به این ریسمان الهی متصل باشند؛ وحدت حول قرآن یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه قرآن از اصول قطعی اسلامی است و محور وحدت به شما می‌رود، افزود: دشمنان همواره برای ایجاد اختلاف در بین مسلمین تلاش کرده‌اند و با ایجاد تنش و درگیری‌های داخلی دنبال شکست جهان اسلام هستند.

صفایی بوشهری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک بیداری تاریخی در جهان آفرید، خاطرنشان کرد: وحدت یکی از ارکان مهم اسلام است و بیانگر عقلانیت اسلامی است.

کد مطلب 4236949

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