عکاس خبرگزاری مهر رتبه دوم جشنواره قرآن و عترت مرکزی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان جشنواره های قرآن و عترت استان مرکزی، روز یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان و هنردوستان در فرهنگسرای آئینه اراک برگزار شد.

در این جشنواره که در ۲۳ رشته از جمله عکس، فیلم کوتاه، نمایش های قرآنی، یادواره های شهدا، نگارگری، خوشنویسی، هنرهای تجسمی و صنایع دستی و... برگزار گردید، فاطمه عابدی، عکاس خبرگزاری مهر استان مرکزی موفق شد رتبه دوم را در رشته عکس کسب کرده و برگزیده شود.

آثار عکاسی فاطمه عابدی، عکاس خبرگزاری مهر استان مرکزی از میان ۳۳۰ اثر ارائه شده به این جشنواره از سوی ۷۰ عکاس، توانست به مرحله پایانی راه یابد و در نهایت مقام دوم را از آن خود کرد.

گفتنی است بیش از دو هزار و ۳۰۰ اثر در رشته های مذکور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که آثار ارائه شده در قالب هفت نمایشگاه در رشته‌های عکاسی، خوشنویسی، پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور، نقاشی و هنرهای دستی به نمایش عمومی گذاشته شده است.