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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۵۴

آنکارا:قطعنامه آتش‌بس در سوریه تأثیری بر عملیات شاخه‌زیتون ندارد!

آنکارا:قطعنامه آتش‌بس در سوریه تأثیری بر عملیات شاخه‌زیتون ندارد!

معاون نخست‌ وزیر و سخنگوی دولت ترکیه پیرامون قطعنامه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس ۳۰ روزه در سوریه اعلام کرد: قطعنامه آتش‌بس در سوریه تأثیری بر عملیات شاخه‌زیتون ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بکر بوزداغ معاون نخست‌ وزیر و سخنگوی دولت ترکیه امروز یکشنبه پیرامون قطعنامه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل درباره آتش بس ۳۰ روزه در سوریه در سخنانی اعلام کرد: این قطعنامه تأثیری بر عملیات شاخه زیتون ندارد!

سخنگوی دولت ترکیه در ادامه بر عزم این کشور در ادامه عملیات کنونی آنکارا در خاک تصریح کرد.

معاون نخست‌ وزیر همچنین در ارتباط با بازداشت «صالح مسلم» رهبر سابق حزب دموکراتیک کُردهای سوریه (PYD) در جمهوری چک نیز گفت: تلاش‌ وزارتخانه‌های خارجه، کشور و دادگستری ترکیه برای استرداد صالح مسلم ادامه دارد.

کد مطلب 4236954

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