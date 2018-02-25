سهم اصفهان از جمعیت ۱۰ میلیونی حافظان قرآن مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی انصاری ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۰ باید ۱۰ میلیون نفر حافظ قران در سطح کشور داشته باشیم که باید دید سهم اصفهان از این جمعیت چقدر است.

وی بیان داشت:‌ آزمون سراسری حفظ مفاهیم قران کریم تا سال گذشته به صورت جداگانه از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، ارشاد و موسسات قرانی برگزار می شد که امسال این آزمون با اتحاد سه جانبه برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان اعلام کرد: در کل کشور ۲۴۱ هزار و ۲۱۱ نفر در این دوره از آزمون شرکت کردند که اصفهان پس از تهران بالاترین سهم را دارد.

وی با اشاره به اینکه از جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایرانی مشارکت بیش از ۲۴۱ هزار نفری در این آزمون بزرگ جای تعامل دارد، ادامه داد: در این زمینه باید تامل بیشتری کرد.

انصاری با تاکید بر اینکه در کشور هیچ کس با قرآن زاویه ندارد، تصریح کرد: اما باید توجه داشت که در سیاستگذاری در حوزه فعالیت‌های قرآنی باید علمکرد بهتری داشته باشیم.

وی با اشاره به جایگاه مناسب موسسات قرآنی در استان اصفهان اضافه کرد: اصفهان تنها استانی است که فعالیت موسسات قرآنی‌ آن منسجم بوده و در حال تبدیل شدن به یک اتحادیه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه در حوزه هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی در کشور در ابتدای راه هستیم، گفت: این در حالی است که ما در استان اصفهان مسیر را هموار می‌بینیم.

وی با بیان اینکه فعالان قرآنی باید پرچمدار ایجاد اتحاد بین موسسات قرآنی باشند، افزود: دارالقرآن‌ها نیز از نظر ساختاری انسجام خاصی دارند و امیدواریم همه بخش‌های قرآنی در یک جهت انجام شود.

انصاری با بیان اینکه در حوزه اجرایی موازی‌کاری‌ها امری عادی است، گفت: باید در بخش سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اتحاد لازم ایجاد شود تا در بخش اجرایی دچار موازی کاری نشویم.

وی با بیان اینکه موازی کاری‌ها از آسیب‌ فعالیت‌های فرهنگی در اصفهان است، اضافه کرد: باید توجه داشت که موازی‌کاری‌ها را نمی‌توان به این زودی‌ها برطرف کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان با بیان اینکه نباید در حوزه هزینه کردن برای فرهنگ خساست داشته باشیم، افزود: هر چه در حوزه فرهنگ هزینه شود سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه باید مخاطبان خود را در اجرای برنامه‌های فرهنگی بشناسیم، تصریح کرد: اما بر این باوریم که قرآن بهترین ابزار و محور برای انجام فعالیت‌های فرهنگی است و نباید از این ظرفیت بزرگ غافل باشیم.