به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع عراقی اعلام کردند که تروریستها در نزدیکی یکی از غنی ترین استانهای عراق کمین کرده اند.

این منابع بیان کردند: داعشی ها در غرب داقوق در ۴۰ کیلومتری جنوب کرکوک قرار دارند و اوضاع نگران کننده است. خاکریزیهای نیروهای پیشمرگه در بیست کیلومتری داقوق قرار داشت و هم اکنون این خاکریزها تحت سیطره داعشی هاست اما نیروهای امنیتی و حشد شعبی در ۵ کیلومتری داقوق هستند.

به گزارش این منابع؛ سید جواد سید حمیدو از شخصیت های دینی معروف در داقوق چند هفته قبل ربوده و سرنوشتش در هاله ای از ابهام قرار دارد و ربایندگان حتما داعشی هستند.