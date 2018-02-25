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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۵۷

تروریستها در چند کیلومتری یکی از غنی‌ترین استانهای عراق

تروریستها در چند کیلومتری یکی از غنی‌ترین استانهای عراق

منابع عراقی از خطری که جنوب یکی از غنی‌ترین استانهای عراق را از سوی بازمانده های داعش تهدید می کند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع عراقی اعلام کردند که تروریستها در نزدیکی یکی از غنی ترین استانهای عراق کمین کرده اند.

این منابع بیان کردند: داعشی ها در غرب داقوق در ۴۰ کیلومتری جنوب کرکوک قرار دارند و اوضاع نگران کننده است. خاکریزیهای نیروهای پیشمرگه در بیست کیلومتری داقوق قرار داشت و هم اکنون این خاکریزها تحت سیطره داعشی هاست اما نیروهای امنیتی و حشد شعبی در ۵ کیلومتری داقوق هستند.

به گزارش این منابع؛ سید جواد سید حمیدو از شخصیت های دینی معروف در داقوق چند هفته قبل ربوده و سرنوشتش در هاله ای از ابهام قرار دارد و ربایندگان حتما داعشی هستند.

کد مطلب 4236967

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