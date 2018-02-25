بیش از ۲۹ هزار اصفهانی در شانزدهمین آزمون ملی قرآن شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا صادقی ظهر یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هدف از برگزاری آزمون ملی حفظ و مفاهیم قرآن کریم، تقویت وحدت و انسجام برنامه های قرانی ادارات، سنجش کمی و کیفی آموزش قرانی موسسات خصوصی کشور و ایجاد انگیزه در بین جوانان و نوجوانان است.

وی بیان داشت: به روز رسانی و تکمیل بانک جامع اطلاعات قرآنی کشور در رشته‌های مختلف آموزش قرآن و عترت، شناسایی و معرفی نخبگان و آموزش قرآن از دیگر اهداف برگزاری آزمون است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: زمان ثبت نام شرکت‌کنندگان در این آزمون از ۱۸ آذر تا شش بهمن ماه است و این آزمون در ۲۴ رشته برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسابقات حفظ در استان اصفهان در ۱۶ رشته از ساعت هشت و نیم صبح روز پنجشنبه هفته جاری در ۲۴ مرکز سراسر استان اصفهان برگزار خواهد شد، افزود: آزمون شفاهی رشته‌های مفاهیم و معارف قرآن ویژه دانش‌آموزان تا پایان مقطع ابتدایی و رشته حفظ کل بزرگسالان نیز در ۹ رشته از ساعت ۱۰ و ۴۵ دقیقه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام صادقی با بیان اینکه آزمون شفاهی نیز از ۱۲ تا ۱۷ اسفند ماه برگزار می‌شود، گفت: آزمون شفاهی شهر اصفهان در مقبره علامه مجلسی و امامزاده عباس خوراسگان برگزار خواهد شد.

وی حداقل نمره در آزمون شفاهی را ۷۵ و حداقل نمره بخش کتبی را نیز ۷۰ اعلام کرد و افزود: به تمامی شرکت کنندگانی که امتیاز ۹۵ به بالا کسب کنند، لوح تقدیر اعطا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان ۲۹ هزار و ۳۴۸ نفر در این مسابقات شرکت کردند، گفت: از این تعداد ۲۳ هزار و ۵۳۳ نفر خواهر و پنج هزار و ۸۱۵ نفر برادر ثبت نام کردند.

وی افزود: در بین کل شرکت کنندگان در این آزمون ۲۰ هزار و ۷۹۴ نفر در بخش کتبی و هشت هزار و ۵۵۳ نفر در بخش شفاهی مشارکت داشتند.

حجت‌الاسلام صادقی با بیان اینکه در این آزمون، شهر اصفهان با هشت هزار و ۶۴۶ نفر و کاشان با سه هزار و ۲۶۸ نفر شرکت کننده بیشترین مشارکت را در استان داشته‌اند، تصریح کرد: در بخش شفاهی نیز اصفهان با چهار هزار و ۴۹۰ نفر و شاهین شهر با ۷۵۹ نفر بیشترین مشارکت را در سال جاری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه مسن‌ترین شرکت کننده استان اصفهان در این دوره مسابقات ۷۶ سال در بخش حفظ پنج جزء بوده است، گفت: خردسال‌ترین شرکت کننده نیز دارای سه سال سن و متقاضی شرکت در حفظ ۳۰ جزء بوده است.