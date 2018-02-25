افزایش۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ امیرعباس شهبازی د اظهارداشت: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر یکی از مطالبات و انتظارات به حق مردم و همواره از اولویت‌های اصلی ماموریت‌های پلیس است.

وی افزود: با تلاش کارکنان انتظامی شهرستان مهران و همکاری بسیار خوب شهروندان، پلیس مهران طرح‌های مختلفی را در خصوص برخورد و مبارزه با قاچاقچیان، تهیه و توزیع‌ کنندگان انواع موادمخدر در سطح شهرستان برنامه‌ریزی و عملیاتی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح‌ها در ۱۱ماه سال جاری کشفیات انواع موادمخدر نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است که دراین راستا ۱۴۱ نفرمعتاد، فروشنده و توزیع کننده مواد مخدردستگیر وتحویل محاکم قضایی شده است.

شهبازی تصریح کرد: مبارزه با موادمخدر یک موضوع اجتماعی است و آحاد جامعه باید در این راستا گام بردارند تا نتیجه مطلوب و مفید محقق شود