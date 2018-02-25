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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۱۱

فرمانده انتظامی شهرستان مهران خبر داد:

افزایش۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان مهران

افزایش۴۰درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان مهران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان مهران از افزایش ۴۰ درصدی کشفیات انواع موادمخدر در ۱۱ ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ امیرعباس شهبازی د اظهارداشت: مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر یکی از مطالبات و انتظارات به حق مردم و همواره از اولویت‌های اصلی ماموریت‌های پلیس است.

وی افزود: با تلاش کارکنان انتظامی شهرستان مهران و همکاری بسیار خوب شهروندان، پلیس مهران طرح‌های مختلفی را در خصوص برخورد و مبارزه با قاچاقچیان، تهیه و توزیع‌ کنندگان انواع موادمخدر در سطح شهرستان برنامه‌ریزی و عملیاتی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران تصریح کرد: در نتیجه اجرای این طرح‌ها در ۱۱ماه سال جاری کشفیات انواع موادمخدر نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است که دراین راستا ۱۴۱ نفرمعتاد، فروشنده و توزیع کننده مواد مخدردستگیر وتحویل محاکم قضایی شده است.

شهبازی تصریح کرد: مبارزه با موادمخدر یک موضوع اجتماعی است و آحاد جامعه باید در این راستا گام بردارند تا نتیجه مطلوب و مفید محقق شود

کد مطلب 4236977

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