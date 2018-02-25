به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته باباطاهر و در مراسمی که عصر یکشنبه با حضور فعالان فرهنگی و ادبی همدان و اعضای انجمن ادبی باباطاهر در سالن شهید آوینی برگزار شد، مجموعه کتاب «دوبیتی‌های باباطاهر» توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان رونمایی شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در حاشیه رونمایی از کتاب «دوبیتی‌های باباطاهر» که توسط مصطفی اسدی خوشنویسی شده است، گفت: هنر و دانایی؛ پایگاه علم و دانش و فرهنگ است.

فاضل عبادی بابیان اینکه همدان ظرفیت بالایی در حوزه فرهنگ و تمدن دارد به نامگذاری سالانه فرهنگی همدان اشاره کرد و گفت: نهضت معرفی مفاخر در همدان شکل گرفته و بیش از ۴۵ نفر از مفاخر طی سال های اخیر تجلیل شده اند.

وی اضافه کرد: امسال و در اردیبهشت مفاخر از آیت الله احمدی در زمینه حکمت و فلسفه تجلیل شد و در نمایشگاه بین المللی کتاب نیز روز همدان و باباطاهر گرامی داشته شد.

گفتنی است؛ طی هفته باباطاهر و روز هشتم اسفند ماه مراسم سوته‌دلان الوند برگزار می‌شود و همایش ملی هزاره باباطاهر نیز ۹ اسفندماه با همکاری دانشگاه بوعلی سینا در سالن دانشکده کشاورزی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه باباطاهر و حافظ و شب موسیقی باباطاهر نیز همزمان با هفته باباطاهر در مجتمع فرهنگی ـ هنری بوعلی سینا برگزار می‌شود.