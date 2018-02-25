به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه کره شمالی امروز یکشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که هرگونه محاصره حریم آبی این کشور توسط آمریکا را به مثابه اعلام جنگ علیه پیونگ یانگ تلقی می کند.

در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی در این خصوص آمده است: دو کُره در جریان بازی های المپیک زمستانی به صورت موفقی با یکدیگر به همکاری پرداختند؛ اما آمریکا تهدید جنگ را با اعمال تحریم های گسترده جدیدی برای شبه جزیره کره به ارمغان آورد.

بیانیه وزارت خارجه کره شمالی می افزاید: ما هرگونه محاصره حریم آبی خود توسط آمریکا را همانند اعلام جنگ توسط علیه پیونگ یانگ تلقی کرده و لذا در صورتی که این کشور به واقع جرأت مواجهه با ما را داشته باشد، از این اقدام واشنگتن ممانعت نمی کنیم.

لازم به ذکر است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته از تصمیم خود برای اعمال تحریم های جدید علیه ۵۶ واحد تجاری و کشتیرانی در ارتباط با کره شمالی خبر داد.

ترامپ در این رابطه گفته بود: من اعلام می کنم که ما در حال وضع گسترده ترین مجموعه تحریم های جدید علیه حکومت کره شمالی هستیم.