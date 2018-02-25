نشست رضا امیرخانی با اهالی کتاب جهرمی

محسن نعممت اللهی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کتاب جدید رضا امیرخانی با عنوان «رهش» به تازگی بوسیله نشر افق منتشر شده و به همین خاطر مراسم دیدار و جشن امضای این کتاب با حضور نویسندهی سرشناس آن در کلبه کتاب تدارک دیده شده است.
وی با بیان اینکه سهشنبه ۸ اسفندماه از ساعت ۱۸ کلبهکتاب میزبان رضا امیرخانی است افزود: خوشبختانه با تلاش فعالان حوزه داستان، جهرم از این نظر جایگاه بسیار ممتازی در بین اهالی داستان پیدا کرده و الان جهرم پنجمین شهر در کشور است که میزبان رضا امیرخانی است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جهرم با دعوت از تمامی فعالان و علاقهمندان فرهنگی برای حضور در مراسم دیدار و جشن امضای کتاب رهش با حضور رضا امیرخانی یادآور شد؛ امیدواریم چنین برنامههایی تداوم داشته باشد و بعد از این نیز شاهد حضور بیشتر چهرههای فرهنگی کشور در شهرستان جهرم باشیم.
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