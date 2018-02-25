به گزارش خبرنگار مهر، بهداد نامور عصر امروز در حاشیه برگزاری نخستین سمینار ملی مسئولیتهای اجتماعی، دولت و توسعه پایدار در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاری این سمینار یک بدعت جدید در خوزستان ایجاد کرده که به توسعه پایدار این استان کمک میکند؛ متأسفانه ما میشنویم که خوزستان با تمام ظرفیتهای زیرساختی و تمام ثروت ملی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی دچار نقصان است.
وی افزود: بههرحال یکی از چالشهای اصلی استان خوزستان مسئله محیطزیست است که این سمینارها میتواند به آن پرداخته و حرف خوزستان را بیشتر بزند؛ اینکه خوزستان هوا ندارد دغدغه کل مردم ایران است.
مدرس دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر در حوزه مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: خوزستان استان قهرمان ما بوده و عمده مردم ایران و حتی منطقه به این استان مدیون هستند. بهتر است که این اتفاقات به سمت توسعه پایدار حرکت کند به سمتی که توسعه را در شاخصهای مختلف این استان داشته باشیم.
نامور بیان کرد: مطمئناً توسعه خوزستان با توجه به وجود عمده ثورت ملی ایران در این منطقه میتواند به توسعه کشور کمک کند و برای همه مردم خوب باشد.
وی اضافه کرد: رسیدن به امنیت و سلامت پایدار در خوزستان بهتبع برای منطقه و کل کشور و مردم راهگشا است و امیدوارم بیشتر شاهد آن باشیم.
مدرس دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: باید توسعه پایدار بهعنوان یک فرهنگ در بین آحاد مردم نهادینه و به یک مطالبه عمومی تبدیل شود؛ این موضوع بین شرکتها، بنگاههای اقتصادی و حتی نهادها و سازمانهای دولتی شکل بگیرد تا اینکه به رشد این منطقه و تبع کل ایران کمک کند.
نامور ادامه داد: دولت میتواند پشتیبانیهای زیادی برای بسترسازی داشته باشد؛ اول اینکه سیاست مسئولیتهای اجتماعی را در سازمانهای مختلف نهادینه کند و استراتژیها را بر اساس CSR برنامهریزی کند.
وی بیان کرد: ارزیابی سازمانها و نهادهای دولتی را بر اساس رفتار مسئولانه آنها در قبال اجتماع، اقتصاد و محیطزیست انجام بدهد؛ این بخشی از کاری است که دولت میتواند انجام دهد.
مدرس دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر در حوزه مسئولیت اجتماعی افزود: برخی مواقع نیز ای کاش دولت کاری انجام ندهد و آن موانع از جمله قوانین، دستورالعملها و عدم نظارتهایی که جلوی پای مسئولیتهای اجتماعی قرار میدهد باعث میشود که مسئولیت اجتماعی رشد پیدا نکند و فرهنگ آن فراگیر نشود.
نامور در پایان یادآور شد: دولت اگر کاری نمیکند امیدوارم برای مسئولیتهای اجتماعی نیز سدسازی نکند تا روند رو به رشد خود را داشته باشد.
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