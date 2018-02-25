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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۴۹

«مادورو» رسماً در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا ثبت نام کرد

«مادورو» رسماً در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا ثبت نام کرد

رئیس جمهوری ونزوئلا امروز رسماً در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا امروز یکشنبه به صورت رسمی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد.

بر این اساس، وی با حضور در مکان شورای ملّی انتخابات این کشور همزمان با این ثبت نام، نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشورش رسماً اعلام کرد.

رئیس جمهوری ونزوئلا پس از ثبت نام در سخنانی از همه مردم این کشور خواست تا در این انتخابات شرکت کنند.

لازم به ذکر است، انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا قرار است ۲۲ آوریل سال جاری میلادی برگزار شود.

کد مطلب 4237046

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