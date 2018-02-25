دولت قبرس مصمم به توسعه روابط با ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زیب عصر یکشنبه در دیدار با اعضای هیئت توسعه روابط ایران و قبرس با نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه با اعلام اینکه درآینده نزدیک هیئت اقتصادی قبرس به ایران سفر می کنند افزود: قبرس بازارخوبی برای فروش محصولات کشاورزی استان آذربایجان غربی ازجمله سیب دارد.

وی افزود: امروز همکاری میان شرکتها و دانشگاههای دو کشورآغاز شده اما برای رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله دارد.

سفیر ایران درقبرس با بیان اینکه قبرس یک حوزه بکر برای تجارت و فاینانس خارجی است اظهارداشت: تاکنون درحوزه تجارت ازایران کمتر به این کشورتوجه شده واین کشور یک حوزه بکر برای تجارت و فاینانس خارجی است.

زبیب با تاکید بر اینکه باید قبرس را پایگاهی برای ورود به بازار اتحادیه اروپا بدون تعرفه دانست، عنوان کرد: در ایران دو مورد سرمایه گزاری فاینانس ازطریق قبرس تایید شده وکار فاینانس درحال انجام است وتاکنون دو مورد فاینانس هریک به ارزش ۱۰۰میلیون دلار درایران سرمایه گزاری شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به تولید سیب مرغوب درآذربایجان غربی باید به کمک فعالان اقتصادی استان پروژه ای تعریف کرد برای سرمایه گزاری بلندمدت و جذب سرمایه درخود استان یاکشورقبرس تا تاسیساتی راه اندازی شود که سیب به قبرس وارد وبعداز انجام عملیات صادر شود.

سفیرایران در قبرس تصریح کرد: ظرفیت تولید محصولات کشاورزی درآذربایجان غربی زیاد است باید فعالان اقتصادی برای بدست آوردن بازار اقتصادی اتحادیه اروپا از چهار راه مالی دنیا یعنی قبرس عبورکنند.

وی با اشاره به اینکه بزرگترین مشکل وزارت خارجه کشور عدم برقراری ارتباط خوب با دنیا است افزود:وزارت خارجه باید بتواند در همه عرصه ها علمی ،تجاری ،اقتصادی با دنیا ارتباط خوبی برقرار کند.

سفیرایران در قبرس باتوجه به حضور دوهزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های قبرس این را فرصت خوبی برای مشارکت با دانشگاه قبرس که به عنوان دانشگاه اروپایی دارای اعتبار و پول علمی است دانست.

وی افزود: مردم قبرس نگاه محترمانه‌ای به مردم ایران دارند و این امر نشات گرفته از تعاملات تاریخی بین دو کشور است همچنین تعاملات سیاسی خوب و دوستانه‌ای بین دو کشور برقرار بوده که این موضوع شرایط مناسبی را برای گسترش روابط اقتصادی ایران و قبرس فراهم آورده است.

زبیب اظهار داشت: قبرس یکی از مراکز مهم مالی اروپا بوده و به عنوان یکی از کشورهای سرمایه‌گذار شناخته می‌شود و بنابر اظهار مسئولین و فعالان اقتصادی این کشور علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران و به ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند.

زبیب در خصوص مشکلات تجار برای دریافت ویزا، اشاره کرد: رایزنی‌هایی خواهیم کرد تا صدور ویزا برای تجار با سهولت بیشتری انجام گیرد همچنین امکان راه‌اندازی پروازهای مستقیم در صورت بررسی‌های آتی امکان پذیر خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی نیز در این جلسه بر افزایش مراودات اقتصادی استان با قبرس تاکید کرد و گفت : باید بیش از پیش از ظرفیت و پتانسیل های یکدیگر برای افزایش مراودات اقتصادی استفاده کرد .

استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: آذربایجان غربی در بخش های مختلف ازجمله کشاورزی و صنعت از توانمندیهای لازم برخورداراست و در این زمینه می تواند همکاری خوبی با فعالان اقتصادی قبرس داشته باشد.

محمدمهدی شهریاری قبرس را یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا ذکر کرد و گفت: همه فعالان اقتصادی استان باید برای ارتقای سطح مبادلات تجاری تلاش کنند.