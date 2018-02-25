  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

در قالب اردوهای راهیان نور انجام می شود؛

۸۰۰۰هزارنفر از آذربایجان‌غربی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

۸۰۰۰هزارنفر از آذربایجان‌غربی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

ارومیه - مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: به مناسبت ایام عید نوروز ۸ هزار نفر از این استان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسنعلی چراغی عصر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی راهیان نور جنوب آذربایجان غربی، با اشاره به اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور، اظهار داشت: تعداد افراد اعزام‌شده به مناطق عملیاتی جنوب در سال جاری حدود ۸ هزار نفر است.

وی، افزود: تاریخ اعزام زائران راهیان نور از تاریخ ۱۵ اسفند تا ۱۳ فروردین خواهد بود که طی ۱۶ دوره بوده و هر دوره ۵ روز است.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه شهدای آذربایجان غربی، بیان کرد: با توجه به اینکه هر اتوبوس به کاروان در نظر گرفته‌شده است درهراتوبوس اعزامی یک روحانی، یک راوی و یک ناظر ایمنی اتوبوس‌های اعزامی را همراهی می‌کند تا مسائل مربوطه را پیگیری کنند.

وی، در خصوص میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای راهیان نور، گفت: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این امر ۱۸ میلیارد ریال بوده که برای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد.

سرهنگ چراغی، تصریح کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با ستادهای استانی، هزینه‌های بین‌راهی به عهده شهرستان‌ها بوده و اسکان زائران نیز بر عهده ستاد استانی است.

وی، افزود: سال گذشته و در میزبانی از زائران راهیان نور شمال غرب کشور تعداد ۲ هزار و ۲۲۲ نفر از این مناطق بازدید به عمل آوردند.

سرهنگ چراغی ادامه داد: زائرانی که از اقشار عمومی بودند ۲۱ هزار نفر بود. همچنین یک هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو و ۲۷ هزار نفر نیز دانش‌آموز در فصل پاییز و تابستان به مناطق شمال غرب آذربایجان غربی اعزام شدند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه شهدای آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ و در قالب برگزاری اردوهای راهیان نور شمالغرب ۶۵ شب نمایش رزمی برگزار شد و بیش از ۱۳۰ هزار نفر از اهالی آذربایجان غربی و کاروان‌های راهیان از دیگر استان ها از این نمایش بازدید کردند.

کد مطلب 4237086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها