به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسنعلی چراغی عصر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی راهیان نور جنوب آذربایجان غربی، با اشاره به اعزام راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور، اظهار داشت: تعداد افراد اعزام‌شده به مناطق عملیاتی جنوب در سال جاری حدود ۸ هزار نفر است.

وی، افزود: تاریخ اعزام زائران راهیان نور از تاریخ ۱۵ اسفند تا ۱۳ فروردین خواهد بود که طی ۱۶ دوره بوده و هر دوره ۵ روز است.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه شهدای آذربایجان غربی، بیان کرد: با توجه به اینکه هر اتوبوس به کاروان در نظر گرفته‌شده است درهراتوبوس اعزامی یک روحانی، یک راوی و یک ناظر ایمنی اتوبوس‌های اعزامی را همراهی می‌کند تا مسائل مربوطه را پیگیری کنند.

وی، در خصوص میزان اعتبار پیش‌بینی‌شده برای راهیان نور، گفت: اعتبار پیش‌بینی‌شده برای این امر ۱۸ میلیارد ریال بوده که برای هر نفر ۲۵۰ هزار تومان هزینه دارد.

سرهنگ چراغی، تصریح کرد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با ستادهای استانی، هزینه‌های بین‌راهی به عهده شهرستان‌ها بوده و اسکان زائران نیز بر عهده ستاد استانی است.

وی، افزود: سال گذشته و در میزبانی از زائران راهیان نور شمال غرب کشور تعداد ۲ هزار و ۲۲۲ نفر از این مناطق بازدید به عمل آوردند.

سرهنگ چراغی ادامه داد: زائرانی که از اقشار عمومی بودند ۲۱ هزار نفر بود. همچنین یک هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو و ۲۷ هزار نفر نیز دانش‌آموز در فصل پاییز و تابستان به مناطق شمال غرب آذربایجان غربی اعزام شدند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه شهدای آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ و در قالب برگزاری اردوهای راهیان نور شمالغرب ۶۵ شب نمایش رزمی برگزار شد و بیش از ۱۳۰ هزار نفر از اهالی آذربایجان غربی و کاروان‌های راهیان از دیگر استان ها از این نمایش بازدید کردند.