فرآیند صدور مجوزها در استان قزوین تسهیل و تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی یکشنبه شب در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندی های استان قزوین گفت: از آنجا که تولیدکنندگان با مشکلات متعددی روبرو هستند ما وظیفه داریم در حد اختیارات خود نسبت به رفع موانع و مشکلات کارآفرینان اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: با هماهنگی با معاون اقتصادی، مدیران صنعتی و دستگاههای ذیربط تلاش می کنیم فرآیند صدور مجوزها برای تولیدکنندگان تسهیل و تسریع شود تا رضایت صنعتگران جلب شود.

استاندار قزوین اظهارداشت: در کار تولیدی نتیجه نهایی که بزاریابی است از اهمیت زیادی برخوردار است و همه باید کمک کنیم تا این مرحله بخوبی انجام شود.

زاهدی گفت:هدف تولید رسیدن به فروش و درآمد است و اگر با برنامه به آن دست یابید حتما کار و فعالیت تولیدی رونق می گیرد و اشتغال پایدار نیز محقق می شود.

شرکت در نمایشگاه از راههای بازاریابی است

استاندار اضافه کرد: شرکت در نمایشگاهها یکی از راهکارهای مهم برای بازاریابی است و از صنعتگران انتظار می رود از شرکت در نمایشگاهها استقبال کنند تا شرایط بهتری برای معرفی کالای تولیدی خود داشته باشند.

وی یادآورشد: هرچند در عصر کنونی بازاریابی اینترنتی در فضای مجازی هم رایج شده اما شرکت در نمایشگاه مزیت های خود را دارد و می تواند زمینه گفتگوی رودر رو و مذاکره را نیز باز کرده و به عقد قرارداد و تبادل تجربه و کسب درآمد نیز منجر شود.