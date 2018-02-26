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۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

پرداخت بیمه بدنه سانچی پس از پایان بررسی علت سانحه

پرداخت بیمه بدنه سانچی پس از پایان بررسی علت سانحه

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه بدنه سانچی گفت: شرکت های بیمه گر داخلی و خارجی پس از پایان بررسی علت سانحه خسارت بیمه بدنه را پرداخت می کنند.

سیروس کیان ارثی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بیمه کشتی نفتکش سانچی با بیان اینکه این کشتی به طور ۱۰۰ درصد بیمه بوده است اظهار کرد: ۷۰ درصد بیمه بدنه سانچی را بیمه گران خارجی به رهبری یک شرکت بیمه نروژی انجام داده بود  و ۳۰ درصد نیز از سوی دو شرکت بیمه گر معتبر داخلی تعهد شده بود.

وی درباره زمان پرداخت حق بیمه کشتی نیز تصریح کرد: شرکت های بیمه گر تا زمانی که بررسی کارشناسان درباره علت و مقصر حادثه به اتمام نرسد، خسارت بیمه بدنه سانچی را پرداخت نخواهند کرد. کارشناسان خودِ شرکت های بیمه از دو بخش بیمه بدنه و بیمه حوادث، هر دو کشتی را بررسی و وضعیت را اعلام می کنند و پس از طی شدن مراحل قانونی، شرایط برای پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه گر فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفتکش درباره نحوه هزینه کرد بیمه سانچی افزود: برای نوسازی ناوگان شرکت نفتکش برنامه ریزی کرده ایم که جزء برنامه های راهبردی ۵ ساله این شرکت برای توسعه ناوگان گنجانده شده است. تعداد ناوگانی که قرار است خریداری شود نیز برنامه ریزی شده که به مرور اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 4237238

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