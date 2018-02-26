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۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷

شکست سنگین حزب حاکم مجارستان در انتخابات محلی

شکست سنگین حزب حاکم مجارستان در انتخابات محلی

حزب حاکم مجارستان به ریاست نخست وزیر این کشور متحمل شکست سنگینی در انتخابات محلی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نتایج انتخابات محلی در مجارستان از شکست سنگین حزب «ویکتور اوربان» نخست وزیر این کشور حکایت دارد.

بر این اساس، انتخابات در منطقه تاثیرگذار «هودمزوواسارهلی» در جنوب مجارستان، با موفقیت نامزد اپوزیسیون به پایان رسید و طی آن «پتر مارکی-زای» ۵۷.۷ درصد آرا را به دست آورد.

این در حالی بود که «زولتان هگدوس» نامزد مورد حمایت حزب حاکم «فیدز» با کسب ۴۱.۵ درصد آرا، شکست ناباورانه ای را متحمل شد.

کارشناسان نتایج این انتخابات را در انتخابات پارلمانی که ۶ هفته دیگر برگزار خواهد شد، بسیار تعیین کننده می دانند.

منطقه هودمزووارسارهلی زادگاه «یانوش لازار» رئیس دفتر و هم پیمان اصلی اوربان به شمار می رود. در آخرین انتخابات پارلمانی مجارستان در سال ۲۰۱۴ حزب حاکم موفق به کسب ۶۱ درصد از آرای رای دهندگان این منطقه شده بود.

کد مطلب 4237307

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