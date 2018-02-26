البرز درصدد ایجاد بازار فروش محصولات حلال در آلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنامولایی در نشست مشترک هیئت تجاری کشور آلمان با فعالان اقتصادی استان البرز که صبح دوشنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد، اظهار کرد: این هیئت تجاری و بازرگانی متشکل از مسئولان و کارشناسان چند شرکت که در زمینهٔ های مشاوره بازرگانی، مشاوره حقوقی، سیستمهای الکترونیکی و اتوماسیون، برش و پردازش فلزات، حملونقل به استان البرز سفر کردهاند.
رئیس اتاق بازرگانی استان البرز بابیان اینکه امیدواریم بستر ایجاد روابط اقتصادی بین کشور آلمان و ایران بیش از گذشته فراهم و میسر شود، اظهار کرد: استان البرز بهواسطه ظرفیتهای علمی و تخصصی از دانش فنی خوبی برخوردار است لذا با تکیهبر این توانمندیها زمینه توسعه صادرات و تجارت بین دو کشور ایران از جمله استان البرز و آلمان فراهم خواهد شد.
بنامولایی به امنیت سرمایه و سرمایهگذار در کشور ایران اشاره کرد و گفت: در سایه امنیت و با تکیهبر توانمندیهای استان البرز در ابعاد مختلف، از سرمایهگذاران خارجی متقاضی استقبال خواهیم کرد.
وی بابیان اینکه ایالت «راینالند» بیشترین میزان صادرات و قویترین زیرساختهای صنعتی در جمهوری فدرال آلمان را به خود اختصاص داده است، افزود: استان البرز از توانمندی بالای صنعتی برخوردار است که این امر روابط تجاری و توسعه صادرات بین استان البرز و ایالت راینلاند آلمان را توسعه میدهد.
بنامولایی معرفی توانمندیهای صادراتی، مزیتهای تجاری و صنعتی، بررسی موانع و مشکلات در توسعه روابط تجاری و ارائه راهکارهای مناسب را از مهمترین رسالتهای اتاق البرز برشمرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز به تجارت از دسترفته حلال در اروپا اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به رشد صنعت فعال ایران در حوزه غذای حلال درصدد ایجاد بازار فروش محصولات صنعت غذای حلال در آلمان هستیم.
گفتنی است، این هیئت تجاری برای دومین بار و با هدف بررسی راههای همکاری و توسعه روابط تجاری و اقتصادی مشترک به استان سفرکرده است.
همچنین برگزاری نشستهای تخصصی بین تجار و بازرگانان البرز و ایالت راینلاند - فالتس بازدید از نمایشگاه توانمندیهای البرز در اتاق و دیدن از خط تولیدی واحدهای صنعتی در استان ازجمله برنامههای این هیئت تجاری محسوب میشود.
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