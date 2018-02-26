شماره ششم فصلنامه تخصصی مطالعات اجتماعی دین منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ششم فصلنامه مطالعات اجتماعی دین را که در زمستان ۱۳۹۶ منتشر شده است را می‌توانید اینجا دانلود کنید.

فهرست مطالب این فصلنامه به شرح زیر است:

«کلاس درس» در تمدن اسلامی روایتی ازسنت حسنه «استاد– شاگردی»، سید محمود نجاتی حسینی

دینداری و رفتار- نگرش زیست محیطی (نگرش مسیحیان و بودائیان به محیط زیست- نمونه موردی امریکا و ژاپن)، علیرضا قبادی

تاریخ اجتماعی فرهنگی مرگ: آرای فیلیپ آریس، مسعود زمانی مقدم

سبک زندگی زنان مبلغ دین درتلویزیون ( مطالعه موردی سریال «نفس گرم»)، مهری بهار، سیده طاهره هاشمی

شیعه هراسی: بررسی نقش رسانه ها، سمیرا قیاسوند

اخلاقیات دین داری و دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه خرم آباد)، پریسا حاتموند

گروه «جماعت تبلیغی» در جهان اسلام؛ از تکوین تا تأثیر، محمدرضا مالکی بروجنی، نجمه مالکی بروجنی

حمله مغول و ظهور جنبشهای مذهبی: جنبش تارابی به مثابه یک جنبش هزارهای (تحلیلی بر دو بخش از کتاب تاریخ جهانشگای جوینی: «ذکر استخلاص بخارا» و «ذکر خروج تارابی»)، جبار رحمانی

فرهنگ شهادت طلبی در بین نیروهای بسیجی (مطالعه موردی پایگاه های بسیج منطقه ۱۰ کلان شهر تهران)، مرصاد نوریان

برازندگی و سازواری سنجه های کلام وحی و مکتب اهلبیت (ع) در باب اشتغال زنان، فیروزه کرمی