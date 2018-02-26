به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی مشکلات رانندگان تاکسی صبح امروز دوشنبه با حضور کمال امید شهردار اهر، بهبود جعفری رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان‌ها و عزت جبانی رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل شهرداری اهر برگزار شد.

بهبود جعفری در این جلسه بابیان اینکه رانندگان تاکسی ویترین شهر هستند، اظهار داشت: وقتی وارد یک شهر می‌شویم رانندگان تاکسی، اتوبوس ویترین همان شهر می‌باشند اگر چنانچه یک راننده یک فروشنده برخورد مناسب و محترمانه و رعایت حقوق شهروندی داشته باشد مطمئناً مهمان نتیجه می‌گیرد که کل شهر به همین منوال است.

وی افزود: بنده با اتمام وجودم حس و درک می‌کنم که رانندگان تاکسی شغل بسیار سختی دارند، مردم‌داری بسیار سخت است به‌طوری‌که رانندگان تاکسی روزانه با انواع و اقسام مختلف رفتارها، اخلاق‌ها سروکار دارند که همین امر نشان از سختی کار آن‌هاست اما شما اشاعه دهنده فرهنگ یک شهر هستید.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای عالی استان‌ها تأکید کرد: وقتی توریسم یا گردشگر و میهمانی وارد شهر اهر می‌شود در اولین برخورد بالفرض با بنده مواجه می‌شود اگر چنانچه باعزت و احترام و باروی خوش با لبخند و زبان خوش همراهی شود قطعاً در سفرهای بعدی مجدداً به شهر اهر سفر خواهد کرد و مهم‌تر از آن با خاطره خوشی شهر را ترک کند و به‌عنوان مُبلغ همه‌جا شهر اهر را تبلیغ خواهد کرد.

جعفری بابیان اینکه نتیجه شگردها و رفتارها جذب گردشگر یا مهمان است که باعث درآمدزایی و اشتغال می‌شود، گفت: منطقه ارسباران جاذبه گردشگری بسیاری همچون جنگل‌های ارسباران، پارک جنگلی فندق لو، تالاب یوسف لو، مجتمع آب‌درمانی یئل سویی، موزه ادب و عرفان و بقعه شیخ شهاب‌الدین محمود اهری دارد و استفاده از ظرفیت‌های هر یک از این پتانسیل‌ها در رویداد تبریز ۲۰۱۸ می‌تواند در رونق اقتصادی، اشتغال و توسعه مؤثر واقع شود.

نماینده آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: تبریز که به‌عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی انتخاب‌شده و فرصتی است برای استفاده بهتر از این رویداد چراکه صنعت گردشگری دومین صنعت مطرح‌شده در دنیاست و ازاین‌رو عید نوروز نیز درراه است و شهرمان پذیرای میهمانان زیادی خواهد شد البته این میزبانی بستگی به رفتار ما دارد تا اینکه چگونه بتوانیم گردشگر جذب کنیم.

وی در پایان سخنان خود بر لزوم توجه ویژه شهرداری‌ها به صنعت گردشگری و گردشگر پذیری تأکید و خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها می‌توانند به‌جای آن‌که مبنای تحقق بودجه را عوارض ها و ماده‌ها و تبصره‌ها قرار دهند برای رسیدن به درآمد پایدار و تأمین بودجه بخشی از تمرکز خود را در صنعت گردشگری قرار دهند.

شناسایی ۸۰۰ جای پارک در جهت راه‌اندازی پارک متر در اهر

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اهر نیز در این جلسه گفت: در راستای راه‌اندازی پارک متر در شهر اهر طبق هماهنگی‌هایی که با بخش خصوصی انجام پذیرفته ۸۰۰ جای پارک در خیابان‌های اصلی شهر اهر را نیز شناسایی کرده‌ایم.

عزت جبانی اظهار داشت: جلسات کمیته انضباطی در صورت وجود پرونده هر هفته و در روزهای معین به‌طور مرتب و منظم برگزار و به تخلفاتی که اگر ارجاع شود رسیدگی می‌کنیم و علی‌رغم اینکه در این شرایط سعی می‌کنیم تا رضایت شاکیان را جلب کنیم در کنار آن گاها اخطار کتبی و درج در پرونده و تذکر جدی به رانندگان متخلف نیز می‌دهیم.

وی افزود: به تازگی در خصوص ایستگاه تاکسی مقابل بیمارستان باقرالعلوم اهر مشکلاتی به سازمان حمل و نقل منقل شده بود که در این راستا برای حل مشکلات و نارضایتی‌های مردم در این زمینه توانستیم با رسیدگی به مشکلات ناشی از این ایستگاه آن را حل کنیم.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اهر از راه‌اندازی سیستم مرخصی اینترنتی و آنلاین رانندگان ناوگان عمومی حمل و نقل هم‌زمان با سراسر کشور در شهر اهر خبر داد، گفت: در راستای استفاده از این سامانه حدود ۶۰۰ پرونده تشکیل‌شده است.

جبانی بابیان اینکه امکان تردد تاکسی‌های شهر اهر تا شعاع ۱۰ کیلومتری از مرکز شهر فراهم‌شده است، گفت: مشکل محدودیت تردد به خارج از شهر به شعاع ۱۰ کیلومتر از مرکز شهر(جاده اهر-تبریز)، (جاده اهر-مشگین شهر)، (جاده اهر-کلیبر)، (جاده اهر-ورزقان) و نصب تابلو اجازه تردد که خواسته اصلی تاکسی‌داران زحمت‌کش بود رفع شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه در راستای راه‌اندازی پارک متر در شهر اهر از بخش خصوصی دعوت کرده‌ایم، ابراز داشت: در راستای راه‌اندازی پارک متر در شهر اهر طبق هماهنگی‌هایی که با بخش خصوصی انجام پذیرفته ۸۰۰ جای پارک در خیابان‌های اصلی شهر اهر را نیز شناسایی کرده‌ایم.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اهر، پیگیری جهت راه‌اندازی جایگاه سوخت گاز طبیعی (CNG)، صدور کارت شناسایی برای رانندگان تاکسی‌های درون‌شهری جهت نصب در دید عمومی مسافران، پیگیری و رسیدگی به مشکلات شهروندان در خصوص اخذ برگ معاینه فنی از مراکز معاینه فنی و الزام آنان به رعایت تست مخازن خودروهای گازسوز، شناسایی محلات مورد نیاز در جهت تردد تاکسی و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با تاکسی‌داران و شرکت تعاونی برای راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید تاکسی در محلات مختلف از دیگر فعالیت‌های سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری اهر است.

گفتنی است در پایان این جلسه رانندگان تاکسی انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص مسائل و مشکلات بیان کردند.