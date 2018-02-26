نشانی مراکز برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم که امسال برای نخستین‌بار به صورت مشترک به همت سازمان اوقاف وامور خیریه و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود از صبح روز پنج شنبه در سراسر کشور آغاز خواهد شد.

بر اساس این گزارش این آزمون در چهار رشته اصلی «حفظ قرآن کریم»، «ترجمه و مفاهیم»، «معارف اهل‌بیت(ع)» و «انس با قرآن» بر گزار خواهد شد که آزمون کتبی تمامی رشته‌ها پنج‌شنبه ۱۰ اسفندماه به صورت همزمان در ۴۲۰ شهرستان وحوزه آزمونی کشور برگزار خواهد شد.

آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن در گروه «حفظ قرآن» ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۴۵ و گروه «ترجمه و مفاهیم و گروه معارف اهل‌بیت (ع)» ساعت ۱۰:۴۵ تا ۱۱:۴۵ برگزار خواهد شد و متقاضیان تهرانی شرکت در آزمون در دانشگاه امیرکبیر وامامزاده جعفر وحمیده خاتون با هم رقابت می‌کنند. همچنین آزمون شفاهی برای گروه سنی نوجوان نیز از ۱۲ تا ۱۸ اسفندماه در استان‌های مختلف برپا خواهد شد..

بر اساس این گزارش برای مشاهده نشانی حوزه های امتحانی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در بخش کتبی در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور به این لینک مراجعه کنید.