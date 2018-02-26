سمپوزیوم بین المللی گرافیک برگزار می شود

محمدعلی کریمی پور دبیر علمی این رویداد هنری به خبرنگار مهر گفت: «نیکلاس تراکسلر»، استاد تمام دانشکده هنر و طراحی اشتوتگارت آلمان در سمپوزیوم گرافیک سخنرانی می کند.

وی در ادامه افزود: این سمپوزیوم اولین مورد از مباحث طراحی گرافیک مشارکتی میان تهران، شیراز، سوییس هست که در قالب نقد امروز و فردای گرافیک ایران و ارتباط آن با گرافیک بین الملل در روز ٢٩ فروردین ماه ٩٧ در مجموعه ای گردشگری در شهر صدرا با حضور اساتیدی چون پرفسور نیکلاس تراکسلر سوییسی که استاد دانشکده هنر و طراحی اشتوتگارت آلمان است و نیز استاد مجید عباسی از بازل سوییس و دیگر اساتید برگزار می شود.

کریمی پور با اعلام اینکه به شرکت کنندگان گواهی رسمی اعطا می شود، افزود: ۲ کارگاه تخصصی در کنار سمپوزیوم با تعداد معدودی افراد نیز برگزار خواهد شد که شرایط و زمان آن بعدا اعلام می شود و فعلا در حال رایزنی با مدرسین جهت اعلام موضوع کارگاه هستیم؛ ضمن اینکه آکادمی گرافیک ایران متشکل از جمعی اساتید گرافیک برگزار کننده آن می باشند و برخی نهادهای دولتی و نیمه دولتی و خصوصی در برگزاری آن دخیل هستند.

دبیر علمی سمپوزیوم یادشده با بیان اینکه جمشید آراسته دبیر هنری این است، عنوان کرد: این سمپوزیوم با مشارکت انجمن هنرهای تجسمی و سنتی استان فارس، حوزه هنری فارس، شهرداری شیراز، دانشگاه هنر شیراز و دیگر موسسه های آموزشی برگزار می شود.