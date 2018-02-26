به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری، گفت: اگر در برنامه غذایی افراد دو اصل تنوع و تعادل رعایت شود نیازی به مصرف مکمل برای اکثر افراد نیست و تنها در دوران بارداری و شیردهی و بلوغ و بعضی سنین مثل کودکی و سالمندی مصرف مکمل ضروری است.

وی افزود: در مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت به طور رایگان مکمل‌های غذایی مثل مولتی ویتامین و آهن برای کودکان و قرص آهن و مولتی ویتامین و ید برای مادران باردار داده می شود همچنین قرص آهن برای نوجوانان دختر در مدارس و قرص کلسیم برای افراد بالای ۶۰ سال به صورت رایگان عرضه می شود. یک مکمل مهم، ویتامین D است که به دلیل نوع تغذیه و کمبود مواجهه با نور مستقیم خورشید، قرص پرل ویتامین D توسط وزارت بهداشت به صورت رایگان در مدارس برای دختران و پسران سال اول و دوم دبیرستان و در در مراکز بهداشتی برای زنان میانسال و مردان سالمندان عرضه می شود.

حریرچی گفت: قرص پرل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D باید در گروه سنی جوانان، میانسال و سالمندان بالای ۶۰ سال، باید ماهانه یک عدد مصرف شود.

وی گفت: با رعایت تنوع و تعادل تغذیه ای نیازی به مصرف خودسرانه مکمل نیست و لازم نیست که خانواده‌ ها در این زمینه هزینه کنند، مثلا با مصرف هفتگی ماهی، مصرف امگا ۳ که اخیرا مدشده است لازم نیست همچنین تاکید می کنیم که حتما از مکمل‌ های ایرانی که مطابق استاندارد و مناسب نیاز جامعه ایرانی است استفاده کنید و نه از مکمل‌ های خارجی که علاوه بر قیمت بالا مطابق نیاز مردم ما نیستند و ممکن است قاچاق هم باشند.

حدود ۲۲۵ تا ۲۷۰ میلیارد تومان مکمل قاچاق در بازار مکمل ها تزریق شده است

وی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد در سال ۹۵ در حدود هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان مکمل در کشور مصرف شده است. ۹۰۰ میلیارد این مبلغ مربوط به مکمل های وارداتی بوده و ۴۲۰ میلیارد مکمل تولید داخل بوده است.

به گفته حریرچی، رقمی در حدود ۲۲۵ تا ۲۷۰ میلیارد تومان مکمل قاچاق در بازار مکمل ها تزریق شده است.

حریرچی افزود: بر همین اساس هر ایرانی به طور متوسط سالانه ۲۰ هزار تومان مکمل مصرف می کند.

وی تاکید کرد: برخی از مردم از مکمل های رایگان وزارت بهداشت استفاده می کنند و برخی هم اصلا مکمل مصرف نمی کنند.

حریرچی گفت: مصرف خودسرانه مکمل عارضه دارد.

وی ادامه داد: مکمل های جنسی که در فضای مجازی تبلیغ می شوند، اکثرا در بازار غیر قانونی وجود دارند. ما باید مشتری را از مضرات استفاده از این نوع مکمل ها آگاه کنیم. اقدام دیگر ما در زمینه تبلیغات غیر مجاز در فضای مجازی، برخورد قانونی با کمک پلیس، تشکلات صنفی و مراجع قضایی با افراد توزیع کننده این گونه محصولات است. اگر فردی در زمینه مسائل جنسی مشکلاتی دارد باید از طریق پزشک متخصص، مشکل خود را برطرف کند.

وی در ادامه در خصوص تعیین وضعیت بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت گفت: استحقاق سنجی بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت صرف نظر از اینکه تحت فشار هزینه ای هستیم یا خیر باید انجام شود. بر اساس ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه برای تمام آحاد مردم ایران اجباری است و نباید در این زمینه کوتاهی کنیم. در این طرح افرادی که دارای چندین دفترچه هستند و یا به صورت غیرقانونی از یک صندوق بیمه به صندوق های دیگر رفته اند، شناسایی و بیمه تکراری آنها حذف می شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بودجه مصوب سازمان بیمه سلامت ایران در سال آینده کمتر از عملکرد آن در سال جاری است. اگر میزان تعرفه و تعداد بیمه شدگان سازمان های بیمه گر ثابت باشد و تغییری پیدا نکند، هزینه های این سازمانها هر سال به دلیل سالمند شدن جمعیت تحت پوشش و نیاز به خدمات بیشتر و همچنین اضافه شدن افراد جدید در صورت ازدواج و زایمان به سرپرستان خانوار، ۳ تا ۷ درصد افزایش می یابد و نسبت دادن افزایش هزینه های سازمان های بیمه گر به طرح تحول سلامت، نادرست است.

حریرچی در خصوص شیوع آنفلوانزا، گفت: در آنفلوآنزای انسانی اتفاق غیرعادی در کشور رخ نداده است و این بیماری فصلی است. تیپ های مختلف آنفلوانزا هر سال در کشور عده ای را مبتلا می کند و موج آنفلوآنزا زیاد نیست اما احتمال وقوع آن هم صفر نیست.

وی گفت: وزارت بهداشت از جمله دستگاه هایی است که فشار کاری آن در ایام تعطیل سال به ویژه در مناطق توریستی کشور بیشتر می شود بنابراین گروه های نظارت بر مراکز درمانی و مراکز خدماتی به مسافرین در ایام نوروز تشکیل می شود.

این مسئول گفت: در مورد غیربهداشتی بودن و آلودگی مواد غذایی آنچه مستند باشد و سازمان غذا و دارو نیز آن محصولات را به عنوان محصولات غیرمجاز اعلام کند، موارد تخلف توسط وزارت بهداشت و مراجع قضایی رسیدگی می شود.

واکنش وزارت بهداشت به ضرب و شتم پرستاران در بیمارستان ها

سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به ضرب و شتم پرستاران توسط همراهان بیمار در بیمارستان‌ها، گفت: یکی از مشکلات جامعه ما در حال حاضر همین خشونت‌ها است و این مشکلات در بیمارستان‌ها نیز اتفاق می‌افتد. برخی خرده فرهنگ‌ها در بعضی استان‌ها به این شکل است که اگر کسی در بیمارستان بستری شده، همه افراد خانواده بیمار باید کنارش باشند و هرچه پرسنل بیمارستان می‌گویند نیازی به حضورشان نیست، قبول نمی‌کنند و این را نشانه وفاداری می‌دانند.

حریرچی افزود: نظام ثبت برای این موارد وجود دارد و در گزارش پرستاری و حراست بیمارستان ثبت می‌شود و پیگیری قانونی لازم نیز صورت می‌گیرد، اما باید موارد سبک و سنگین شود.

وی ادامه داد: در برخی موارد شخصی که مضروب شده می‌خواهد اتفاق اعلام عمومی شود، در حالی‌که ممکن است قبح شکنی یک اتفاق باعث رواج آن شود. بنابراین اعلام در رسانه به معنی رسیدگی و عدم اعلام در رسانه به معنی عدم رسیدگی نیست.

حریرچی افزود: قانون خاصی وجود دارد که اگر کسی به کادر درمان حمله و توهین کند، شرایط خاصی از لحاظ قانون حاکم است.

وی گفت: بیمارستان‌ها مکلف هستند این اتفاقات را به مرجع قانونی اعلام کنند و بنا بر بزرگی حادثه این موضوع به جای مشخص اعلام می‌شود.

میزان شیوع سرطان در مردان و زنان حدود ۱۰۰ در هر صد هزار نفر است

حریرچی گفت: در حال حاضر در حال افتتاح مراکز غربالگری سرطان هستیم. میزان شیوع سرطان در مردان و زنان حدود ۱۰۰ در هر صد هزار جمعیت است.

وی گفت: درمورد سرطان، بحث بروز و شیوع مطرح است که بروز یعنی تعداد موارد جدید سرطان در یکسال و شیوع یعنی موارد موجود ابتلای سرطان. علت عمده ایجاد سرطان، اختلال در تقسیمات سلولی است که برخی عوامل خطر مثل مصرف مواد مخدر، الکل، چاقی، عدم تحرک، مصرف غذای ناسالم و عدم مصرف میوه و سبزی، این مسئله را تشدید می کند.

به دلیل تاخیر در پرداخت شرمنده پرسنل هستیم

سخنگوی وزارت بهداشت درمورد تاخیر در پرداخت معوقات پرستاران گفت: تامین اجتماعی هنوز نتوانسته است اعتبارات لازم را منتقل کند. اعتبار ۵ هزار میلیاردی باید به این سازمان داده شود و امیدواریم این سازمان و سازمان بیمه سلامت بتوانند مقداری از معوقات خود را پرداخت کنند.

وی گفت: دو سه هفته پایانی سال زمانی است که کارهای زیادی انجام می‌ شود، قبلا هم ابراز امیدواری کردیم که این معوقات را پرداخت کنیم، طی شش ماهه گذشته تغییر ضرایب پرداخت در حقوق و کارانه پرستاران وجود نداشته است. از لحاظ تاخیر در پرداخت شرمنده پرسنل هستیم، اما اصل حقوق به صورت ماهانه پرداخت می‌ شود و قسمت اصلی، تاخیر در پرداخت کارانه ‌هاست، زیرا اضافه کار هم با تاخیر دو ماهه پرداخت می شود.

همه دستگاه و سازمانها باید برای تحقق سیاست های جمعیتی تلاش کنند

حریرچی گفت: هزینه زایمان طبیعی در بیمارستانهای دولتی رایگان است و بخش عمده ای از این زایمانها برای افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی انجام می شود و انتظار داریم که زایمان طبیعی در تمام بیمارستانهای نهادهای عمومی غیردولتی به صورت رایگان انجام شود.

وی گفت: در راستای سیاست های جمعیتی، زایمان طبیعی رایگان، افزایش و میزان سزارین کاهش یافت و به دستاوردهای بزرگی در این حوزه رسیدیم. زایمان طبیعی حتی در برخی از بیمارستانهای غیر دولتی نیز رایگان شد.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعرفه زایمان طبیعی برای بیمارستانهای نهادهای عمومی غیردولتی تعیین شده است و همه دستگاه و سازمانها باید برای تحقق سیاست های جمعیتی تلاش کنند.