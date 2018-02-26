حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ برای همسان سازی حقوق بازنشستگان گامی مثبت است ولی برای اجرایی کردن این ماده ۳۹ قانون برنامه ششم کافی نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه مجلس این اعتبار برای سال ۹۷ پیش بینی شده است ولی معتقدم باید عزم جدی تری برای اجرایی کردن این ماده قانونی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: این گامها قدم های موثری محسوب می شوند اما برای تحقق عدالت اجتماعی شتاب بیشتری در حوزه رسیدگی به معیشت بازنشستگان و اجرایی ساختن قانون همسان سازی لازم است.

حاجی بابایی افزود: دولت و مجلس باید به گونه ای عمل کنند که بازنشستگان لشکری و کشوری شاهد حرکت ملموس آنها برای رسیدن به اهداف برنامه در این حوزه به خصوص باشند.

نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد: احساس می کنم این مبلغ برای یک سال به شدت ناکافی است و باید مورد بازنگری قرار گیرد و در مراحل مختلف تدوین وتصویب برنامه ششم نیز یکی از اصلی ترین مواد مورد تاکید من این ماده بوده است.

وی با اشاره به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم تلاش برای توسعه عدالت در جامعه گفت: بیانات مقام معظم رهبری نیز مسئولیت ما را در این راه که یکی از اشکال توسعه و برقراری عدالت در جامعه است سنگین تر می کند.