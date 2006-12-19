حل مشکل عدم کنترل ادرار در افراد فلج با پیوند عصبی

به گزارش خبرگزاری مهر، جراحان میشیگان بخشی ازستون فقرات یک بیمار را برش دادند و دو عصب نامرتبط یکی از ناحیه مثانه و دیگری از ناحیه ران را با استفاده از نخ بخیه ای به نازکی موی سر به هم دوختند. پزشکان برای برقراری این پل ارتباطی بین دو عصب ماه ها وقت صرف کردند.

بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، این تکنیک برای نخستین بار در چین اجرا شده و اکنون پزشکان بیمارستان "بومونت" در میشیگان امیدوارند با استفاده از آن راهکاری درمانی برای برخی از این بیماران بیابند.

پس از دوران طفولیت مغز کنترل ادرار را به دست می گیرد. مثانه با ارسال سیگنال هایی از طریق نخاع پر بودن خود را به اطلاع مغز می رساند. در این هنگام مغز نیز سیگنال های لازم برای خالی شدن مثانه را در پاسخ ارسال می کند. در بیماران مبتلا به صدمات نخاعی این کنترل از بین می رود.

در این عمل جراحی پزشکان نخست یک تکه استخوان قسمت پایینی ستون فقرات را برداشتند تا به ریشه های عصبی اسپاگتی شکل دست یابند. پزشکان سپس یک عصب کمری از ران را به یک عصب خاجی مربوط به مثانه مرتبط ساختند. احتمالا یک سال یا بیشتر زمان نیاز است تا دو عصب با هم رشد کنند.