استفاده از بخاري براي گرم كردن حمام به معني به استقبال مرگ رفتن است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر روابط عمومي سازمان آتش نشاني تهران با اعلام اين مطلب افزود: بر اساس آمار هاي سال گذشته اكثر حوادث و مرگ و مير هاي ناشي از گازگرفتگي در ماههاي آذر، دي و بهمن به وقوع پيوسته است ، زيرا در اين ماهها شهروندان بيشتر از وسايل گاز سوز و فسيلي استفاده مي كنند.

بنابر اين گزارش در سال گذشته 25 نفر از شهروندان تهراني بر اثر گازگرفتگي مصدم شدند كه 8 نفر زن و 17 نفر مرد بودند و همچنين از 16فرد كشته شده سال گذشته 6 نفر زن و 10 نفر مرد بوده اند.

سيروس زاجكاني رييس ستاد فرماندهي آتش نشاني تهران نيز با هشدار نسبت به مرگ و مير و مصدوميت هاي ناشي از گازگرفتگي بر اثر عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از وسايل گازسوز و گرمايشي در فصل سرما اظهار داشت: خطر گازگرفتگي از دو راه ايجاد مي شود، يكي بواسطه ناقص سوزي وسايل گاز سوز يا نفت سوز و انتشار گاز دي اكسيد كربن در محيط و ديگري نيزناشي از عدم انتقال صحيح محصولات حاصل از احتراق به محيط خارج از منزل است.

وي با بيان اينكه شهروندان بايد آگاهي و اطلاع كافي از نوع گاز حاصل از وسايل گرمايشي و خطرات مهلك آن پيدا كنند افزود: گاز دي اكسيد كربن توليدي ازوسايل گرمايشي بدون رنگ و بواست وبر اثر ادغام سريع با هموگولوبين خون موجب از كار افتادن سيستم دستگاه تنفسي بدن و در نتيجه به اغما رفتن فرد مي شود و اگر فرد را سريعا از محل خارج نشود مرگ فرد مصدم حتمي خواهد بود.

رييس ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني تهران همچنين تصريح كرد: عدم استفاده از وسايل گاز سوز اسقاطي و از كار افتاده ،استفاده از متخصصين جهت تعمير و نصب وسايل احتراقي، نصب وسايل گرمايشي در مكان هاي مناسب و خروج گازهاي توليدي از طريق لوله هاي مناسب به خارج از منزل از راههاي پيشگيري وقوع حوادث گازگرفتگي و مرگ خاموش است.

وي اضافه كرد: در هفته گذشته دو نفر بر اثر عدم رعايت نكات ايمني و انتشار گاز در منزل شان دچار سانحه شده اند كه در پي اطلاع مرد خانواده و اعزام ماموران آتش نشاني به محل حادثه اين شهروندان تهراني از خطر مرگ نجات يافتند.

وي درخاتمه اظهار داشت:خانواده هايي كه به علت نداشتن سيستم گرمايشي چون شوفاژيا تعبيه مطبوع مطبوع از گاز پيكنيك يا بخاري براي گرم كردن حمام استفاده مي كنند به راحتي به استقبال خطر مرگ و گازگرفتگي مي روند.