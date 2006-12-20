مسجد تاریخی "همت" تخریب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد همت در کوچه پس کوچه های "بازار حضرتی" واقع بود که روزگاری به جهت قدمت بنا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود ولی آنچه امروز از این مسجد باقی مانده ، نزدیک به چهار طبقه بنای نیمه کاره است که شباهتی مسجد ندارد .

به گفته یکی از اهالی محل، هیات امنای این مسجد یک سال پیش به بهانه احداث یک باب مغازه برای تامین مخارج مسجد قسمتی از "بر" مسجد را تخریب کردند و چند روز بعد قسمت جانبی این مغازه را نیز جهت ایجاد دو باب مغازه تخریب کردند، با گذشت مدت کوتاهی قسمت پشتی دیوار بر مسجد را نیز به بهانه ایجاد دستشویی گودبرداری کردند و طی روزهای بعد همینطور جهت ایجاد کفشداری و سرایداری به تخریب و ساخت و ساز ادامه دادند در حالی که در این مدت ماموران شهرداری منطقه هر بار با بازدید از محل نسبت به جلوگیری از فعالیت غیر قانونی این افراد اقدام نکرده اند.

به گفته شاهدان، هیات امنای این مسجد به این تخریب ها در مسجد تاریخی نیز اکتفا نکردند و با آب بستن به سقف مسجد باعث تخریب سقف مسجد شدند و از آن پس، با تخریب کامل مسجد اقدام به ساختن بنای جدیدی کردند که بیشتر به یک پاساژ شباهت دارد.

این در حالی است که فردی را که اهالی محل به عنوان عضو هیات امنا معرفی می کردند در این خصوص گفت : این مسجد به هیچ وجه در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده بود و اثر تاریخی محسوب نمی شد، سقف این مسجد به جهت قدیمی بودن در اثر بارندگی تخریب شد و ما تصمیم گرفتیم با تخریب کامل آن بنای جدیدی در این محل بسازیم.

یکی از اعضای هیات امنای این مسجد - که در حال حاضر محلی برای تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر شده است- معتقد است که تخریب این مسجد به هیچ وجه عملی غیرقانونی نبوده و در جهت نوسازی و بهبود وضعیت آن بوده است و در صورت یافتن منابع مالی می توان آن را به سرعت تکمیل کرد تا محل مناسبی برای عبادت اهالی محل ایجاد شود.

با این حال به گفته اهالی محل ، این مسجد که به بهانه نبود منابع مالی جهت اداره آن به کلی تخریب شده است به صورت داوطلبانه و ماهانه از طریق کسبه تامین مالی می شده است و در واقع نیازی به منبع مالی جدیدی نداشته است در عین حالی که این بنای تاریخی با معماری منحصر به فرد خود محل بسیار دلپذیری برای عبارت اهالی محل بود.

به هر حال، مسجد تاریخی همت به کلی تخریب شده و جز بقایای دیوارهای تنومندی که فرو ریخته و هیچ سازمان و دستگاهی از شهرداری و میراث فرهنگی تا اداره اوقاف پاسخگوی نابودی این اثر ملی نیست.



مسجد همت در خیابان شهید مصطفی خمینی- بازار حضرتی - کوچه موسوی قرار دارد . امیدورایم شهردار محترم تهران در خصوص وضعیت بنای این مسجد تاریخی دستور لازم صادر نماید.