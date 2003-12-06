مجيدي : نبايد ماموريت اصلي دانشجو با چالش روبرو شود

وي كه عضو شوراي مركزي دانشگاهيان ايران اسلامي است در گفتگويي با خبرنگار سياسي" مهر" افزود : توجه به كاركردهاي اصلي دانشگاه و جنبش دانشجويي وتمام فعاليتهاي دانشجويي در دانشگاهها لازمه توفيق دانشگاه و دانشجو در ماموريتها و كاركردهاي تعريف شده براي اين نهاد گسترده آموزشي است .

اين استاد دانشگاه تصريح كرد : شناخت و تعريف مجموعه عوامل فعال شدن دانشگاه و دانشجو در صحنه توسعه كشور و آفت و آسيبهايي كه در مقابل به اين جايگاه لطمه مي زند يكي از مسائل مهم جريان موسوم به جنبش دانشجويي است كه بايد محقق شود.

عضو شوراي مركزي دانشگاهيان ايران اسلامي تاكيد كرد : جريان دانشجويي ما بايد به شعارها و اصول خود در طول تاريخ معاصر و در 50 سال گذشته توجه كند و در كنار آرمان گرايي و عدالت خواهي و آزاديخواهي با عواملي كه استقلال و تماميت ارضي و امنيت ملي را به مخاطره مي اندازد و پاي بيگانگان را به داخل باز مي نمايد مقابله كند و به ياد داشته باشد كه كاري را كه دانشجويان پيرو خط امام در 13 آبان 1358 انجام دادند ادامه راه 16 آذرماه سال 1332 بود .

مجيدي اظهار داشت : اكنون كه در آستانه پنجاهمين سال آذر 1332 هستيم بازخواني جريان دانشجويي بويژه جريان دانشجويي كه از فروردين ماه سال 1342 به جريان نهضت اسلامي وصل مي شود ضروري است. وي افزود دانشجو سرباز انقلاب بوده است و انقلاب اسلامي تامين كننده مطالبات تاريخي ما است و جايگاه دانشجو بسيار مهم است .

اين استاد دانشگاه در پايان افزود : دور شدن از مامورت اصلي ، سياست زدگي ، تبديل شدن دانشگاه به باشگاه احزاب و فراموش كردن توليد دانش براي توسعه كشور در جريان دانشجويي از آفاتي است كه جامعه ما را به مخاطره مي اندازد.