با عینک کبود سیاست زدگی گفتگو را نشاید/ مشتاق شنیدن نقدها هستم

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه اندیشه روزنامه شرق مورخ شنبه پنجم اسفند ماه در چند یادداشت نقدهایی (بخوانید کیفرخواستی) را نسبت به حجت الاسلام خسروپناه وارد کرد که بیش از اینکه نقدهایی علمی و در خور توجه از منظر فکری باشد، نوعی تسویه حساب سیاسی به حساب می آمد.

حجت الاسلام خسرو پناه در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی عدم پاسخ وی به این اتهامات طی یادداشتی نوشت: بنده هم نقدهای آن سه بزرگوار را دیدم و به یاد فیلم های اکشن هالیوودی ۲۰۱۷ افتادم که چگونه با طعن و کنایه با یکدیگر سخن می گویند. نقدها نشان می دهد که قصد گفتگوی علمی نیست و نویسندگان تنها در مقام تخریب مدیریت شده و ژورنالیستی در یک صفحه روزنامه شرق بودند. بنده چه جوابی بدهم به ناقد محترمی که با مطالعه ۹۳ صفحه کتاب فلسفه فلسفه اسلامی ابهام های خود از دیدگاه بنده را به پای نوشته می‌گذارد یا به آن دانش آموخته فلسفه چه بگویم که در درآمد نگاشته خود می نویسید عبدالحسین خسروپناه چهره ای شناخته شده در عالم سیاست است.

وی افزود: این نویسندگان در صدد نقد علمی نبودند تا باب گفتگو باز شود که البته ای کاش چنین می شد و خدا می داند چقدر مشتاق نقد عالمانه نسبت به دیدگاه های این کمترین هستم ای کاش این عزیزان به جای اینکه بی پروا برخی از واژگان تحقیرآمیز را بکار می بردند به نقد منطقی با رعایت اخلاق می پرداختند ولی افسوس که سیاست زدگی دامن طالبان علم را هم گرفته و روزگار بدی شده است.

وی ادامه داد: انتشار بیست گفتار بنده در آینده که در بردارنده نقدهای استادان به دیدگاه های بنده است نشان می دهد که به شدت مشتاق شنیدن نقدهای دیگران هستم و لکن اجازه بدهید اینگونه نقدهایی که با ادبیات سیاسی در روزنامه سیاسی نگاشته می شود پاسخ نگویم. اگر عینک شفاف بر چشم نقادی خود بگذارند آنگاه با کمال میل حضوری و کتبی در محضرشان خواهم بود و لکن با عینک کبود سیاست زدگی گفتگو را نشاید که تنها حاصلش جدل باشد و بس.

مومنان آیینه همدیگرند

این خبر می از پیمبر آورند

پیش چشمت داشتی شیشه کبود

زآن سبب عالم کبودت می نمود