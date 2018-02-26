ارسال ۹۷ اثر به دبیرخانه جشنواره سوگواره«پیاده تا خورشید»درهمدان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرادی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه کار اجرایی جشنواره سوگواره «پیاده تا خورشید» از ۶ ماه گذشته آغاز شد، گفت: در برگزاری این جشنواره ۸ دانشگاه همکاری داشته اند.

وی با بیان اینکه ۹۷ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده و در حال حاضر کار داوری به پایان رسیده است، عنوان کرد: آثار در ۳ بخش علمی، هنری و ادبی است.

دبیر جشنواره سوگواره «پیاده تا خورشید» در همدان با بیان اینکه در بخش علمی ۱۲ مقاله و در بخش ادبی شعر، سفرنامه و داستان کوتاه ۲۰ اثر ارسال شد، گفت: برای هر یک از آثار ارسال شده کد رهگیری تعریف شده است.

مرادی عنوان کرد: اختتامیه این جشنواره ۱۰ اسفند برگزار و از آثار برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.

مرادی با بیان اینکه در بخش علمی ۲ نفر، در بخش ادبی ۴ نفر و در بخش هنری از ۱۲ نفر تقدیر به عمل خواهد آمد، افزود: به غیر از هزینه مادی کمک‌هزینه سفر به عتبات عالیات برای برگزیدگان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه قرار بود این جشنواره به صورت استانی برگزار شود اما آثاری از استان‌های ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، تهران و زنجان نیز به دبیرخانه ارسال شد، گفت: سال آینده جشنواره به صورت ملی برگزار خواهد شد.

مرادی گفت: امسال نقاط قوت و ضعف کار سنجیده و برای سال آینده نقاط ضعف برطرف و نقاط مثبت تقویت می شود.

وی با اشاره به اینکه محور سوگواره «پیاده تا خورشید» پیاده‌روی اربعین حسینی است، یادآور شد: اربعین امسال طرح نائب‌الزیاره شهدا در بین دانشجویان برگزار شد و هر دانشجو به نیابت از یک شهید ثواب زیارت پیاده‌روی اربعین خود را تقدیم یک شهید کرد.