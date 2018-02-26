شورای اروپا جنایات ارتش میانمار را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اروپا امروز دوشنبه در بیانیه ای در وبگاه خود جنایات و موارد نقض حقوق بشر توسط ارتش و نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت غربی راخین در این کشور را محکوم کرد.

شورای اروپا با انتشار بیانیه ای درباره اوضاع بحرانی مسلمانان ایالت راخین در میانمار، ارتش و نیروهای امنیتی این کشور را به نقض گسترده حقوق بشر علیه مسلمانان راخین شامل تجاوز و کشتار متهم و اعلام کرد که حملات مذکور را به شدت محکوم می کند.

این در حالیست که وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا از دیپلمات های ارشد این اتحادیه خواسته اند تا فهرست تحریم هائی را علیه مقامات عالیرتبه نظامی میانمار به اتهام تضییع حقوق مسلمانان روهینگیا در این کشور آماده نمایند.

وزرای خارجه عضو اتحادیه اروپا همچنین امروز دوشنبه از فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواسته اند تا راه های تشدید تحریم های تسلیحاتی علیه میانمار را نیز پیشنهاد دهد.

این در حالیست که وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بروکسل گردهم می آیند تا اوضاع جنگ در سوریه را پس از اعلام آتش بس یک ماهه در این کشور بررسی کنند.

گفتنی است، از ۲۵ آگوست سال گذشته میلادی نظامیان ارتش میانمار به همراه بودائیان افراطی به بهانه واهی حمله گروهی از مسلمانان ایالت راخین واقع در غرب میانمار به چند پُست بازرسی مرزی، در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر و طرفداران دروغین دموکراسی تعداد زیادی از مسلمانان را به قتل رسانده، به زنان تعرض کرده، منازل و مزارع آنها را به آتش کشیدند و به این ترتیب تعداد زیادی از این افراد را آواره کشور همسایه یعنی بنگلادش کرده اند.