خرید سرطان با مصرف افراطی فست فود/ سبک زندگی بازنگری شود

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- رقیه کشاورز: غذا و تغذیه در آموزه های دینی همچون سایر موضوعات، مورد توجه قرار گرفته و مبدا پیدایش غذا از جانب خداوند است که برای تندرستی، تداوم حیات و توانمندی در انجام تـکـالیـف بـه انـسـان عـطا شده است.

موضوع غذا وتغذیه درقرآن کریم از چنان اهمیتی برخوردار بوده که دربیش از ۳۰۰ آیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن اشاره شده است؛ در مورد اینکه چه بخوریم، قرآن در آیه ۱۶۸ بقره می‌فرماید: «کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ حَلالاً طَیِّباً» خداوند در چهار آیه سوره بقره آیه ۱۶۸، سوره مائده آیه ۸۸، سوره انفال آیه ۶۹ و سوره نحل آیه ۱۱۴، کلمه «حَلالاً طَیِّباً» را آورده است، یعنی حلال و طیب باشد. طیب یعنی دل پسند.

این آیات و دهها روایت از معصومین عـلیهـم السـلام بـر اهـمـیـت غـذا و تـغـذیـه دلالت مـی کـنـد؛ سـؤال ایـن اسـت که اسلام، خوردن چه نوع غذاهایی را توصیه کرده است؟ چه مقدار باید غذا خـورد؟ اسـلام چند وعده برای خوردن را توصیه می کند و بالاخره آداب خوردن غذا چیست؟

نیاز انسان به غذا، مهمترین وحیاتی ترین نیاز روزمره اوست که از تولد تامرگ وی را همراهی میکند و حتی انبیاء و اولیاء الهی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در اهمیت تغذیه نیز باید به این صحبت بزرگان «عقل سالم در بدن سالم است» توجه کنیم چرا که با مصرف نادرست موادغذایی امروز شاهد رشد قارچ گونه انواع و اقسام بیماریها ازجمله سرطان در بین انسان هستیم.

با گذر از خیابان های سطح شهر قزوین به خوبی شاهد افزایش قابل توجه مغازه های عرضه فست فود هستیم که طعم و بویشان ناخودآگاه مشام انسان را لبریز و انسان را برای خوردن این غذاها وسوسه می کند؛ تبلیغ «پیتزا پنج هزار تومان با نوشابه رایگان» کلمه آشنایی است که با گذر از کنار این فست فودها به چشم می خورد.

قزوین همچون سایر شهرهای کشور، آمار قابل توجهی را در رشد فست فودها به خود اختصاص می دهد و با تردد در خیابان های سطح شهر بدون شک وجود مغازه هایی را مشاهده خواهیم کرد که بر درب آن انواع و اقسام غذاهای آماده و به اصلاح «فست فود» عنوان شده است.

اما سوال اینجاست چنین تبلیغاتی در سطح شهر که آمار آن کم هم نیست، آیا تضمین کننده سلامتی انسان است یا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد؟

دکتر مصطفی نوروزی متخصص تغذیه و رژیم درمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از موضوعات قابل توجه در عصر حاضر، بیماری سرطان است که عامل آن میکروب و عفونت نیست، بلکه به دلیل عوامل مختلفی از جمله شیوه زندگی بروز می کند.

وی با بیان اینکه سالانه صد هزار مورد سرطان جدید در کشور اتفاق می افتد که پنجاه هزار مورد از این آمار منجر به مرگ می شود، افزود: در استان قزوین در بین آقایان سرطان معده شایع بوده و سرطان سینه هم در بین بانوان رایج تر است.

مسئول انجمن تغذیه ایران در استان قزوین عنوان کرد: از نظر آماری از هر صد هزار نفر مرد حدود ۱۷۳ نفر دچار سرطان و در بین بانوان نیز از صد هزار نفر، حدود ۱۳۷ نفر دچار سرطان می شوند، بنابراین شیوع سرطان در آقایان بیشتر از بانوان است و آمار ابتلا به سرطان در استان قزوین هم برگرفته از همین آمار است.

نوروزی بیان کرد:نوع چربی ومیزان مصرف آن، چاقی و میزان کالری دریافتی روزانه در بروز سرطان تأثیرگذار است؛ زمانی که میزان مصرف کالری افزایش یابد، میزان ابتلا به سرطان نیز افزایش پیدا می کند.

جلوگیری از سرطان به شرط ایجاد تعادل بین آسیب و میزان ترمیم سلولهای بدن

وی با اشاره به عوامل بروز سرطان گفت: روزانه هزاران سلول از بین میلیاردها سلول، دچار آسیب شده و هزاران سلول هم ترمیم می شود و زمانی بدن انسان سالم است که یک تعادل بین آسیب و میزان ترمیم وجود داشته باشد و بدن قادر به ترمیم سلول های آسیب دیده باشد؛ زمانی که در این زمینه تعادل برقرار باشد از سرطان خبری نیست اما اگر کفه آسیب بیشتر از کفه ترمیم باشد، سرطان در بدن انسان بروز می کند.

مسئول انجمن تغذیه ایران در استان قزوین عنوان کرد:سیگار وقلیان، استرس، نگرانی، اضطراب، نوع تغذیه، ژن، ارث خانوادگی و سن از جمله عوامل بروز سرطان است؛ وقتی در جامعه ای سن و امید به زندگی افزایش یافت، سرطان افزایش می یابد و میزان ترمیم بافت ها و سلول ها نسبت به آسیب آن کاهش می یابد.

نوروزی یادآورشد:اگرقرار است بامصرف مواد غذایی از ابتلا به سرطان جلوگیری کنیم، نباید بدن را در معرض موادی قرار دهیم که به مولکول دی. ان. آ (DNA) آسیب برساند.

وی اضافه کرد: مصرف زیاد ترشی، نمک و ادویه تند، سرطان معده را افزایش داده و مصرف چربی به ویژه چربی و روغن حیوانی، گوشت قرمز و مشروبات الکلی سرطان را افزایش می دهد لذا مصرف این مواد باید کنترل شود.

مسئول انجمن تغذیه ایران در استان قزوین با اشاره به مصرف فست فودها خاطرنشان کرد: استفاده از غذای بیرون در رستوران، شادی و تنوع را برای خانواده به همراه دارد که لازم است خانواده ها گاهی به رستوران رفته و از غذای خارج از منزل استفاده کنند.

مصرف محدود فست فود، خطر ابتلا به سرطان را کاهش می دهد

متخصص تغذیه و رژیم درمانی در استان قزوین هم در گفتگو باخبرنگار مهر گفت:البته تمام غذاهای فست فود بیرون مضر نیست بلکه غذاهایی که سریع آماده شود «فست فود» نامیده می شود.

دکتر رزا زاوشی تصریح کرد: عامل مزاحم فست فودها در سلامتی انسان، وجود سوسیس، کالباس و نوع روغن مورد استفاده برای سرخ کردن است؛ در سوسیس و کالباس نوعی ماده نگه دارنده به نام نیتریت سدیم استفاده می شود که در تحقیقات آزمایشگاهی سرطان زا تشخیص داده شده است.

وی در پاسخ به این سوال که «چرا زمانی که سوسیس مصرف می کنیم دچار سرطان نمی شویم؟»گفت: به این دلیل که اولا این ماده را به دفعات زیاد مصرف نمی کنیم و از طرفی با مصرف مواد ضد سرطان همچون میوه، سبزی، پرتغال، سرطان خنثی می شود؛ البته فراموش نکنیم که روغن ها در حرارت بالا عامل بروز سرطان می شوند.

دکتر زاوشی خاطرنشان کرد: نمی توان مصرف فست فود را در بین خانواده ها ممنوع کرد چرا که افراد ذائقه های متنوعی دارند اما توصیه می شود میزان مصرف آن محدود و حداکثر ماهیانه یک تا دو بار باشد و در صورت مصرف فست فود هم از موادی استفاده شود که سم موجود در این غذاها توسط ماده های ضدسرطان همچون گوجه فرنگی و پرتغال خنثی شود.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی در استان قزوین یادآورشد:از رستوران داران و مغازه داران نیز باید درخواست کرد روغن های خود را به صورت پیوسته عوض کنند؛ در مصرف پیتزا هم به ویژه برای والدین و میانسالان بهتر است از پیتزای دارای سبزیجات استفاده کرد و اگر پیتزا به صورت خانگی تهیه شود سالم تر است و نیازی به سوسیس و کالباس ندارد؛ می توان از گوشت چرخ کرده و ترکیبات مفید از جمله قارچ و سبزیجات که ضد سرطان است، استفاده کرد.

وی یادآورشد:نان پیتزای خانگی بایدنازک و میزان پنیرش کم باشد تا از چاقی جلوگیری کند؛ با حرارت اجاق هم هیچ میکروبی زنده نمی ماند و غذای بهداشتی تهیه می شود.

زاوشی با اشاره به رژیم غذایی جایگزین فست فودها اضافه کرد: نوع غذای مصرفی و سلامت آن مهم است؛ نباید در کنار غذا کره مصرف شود که وزن را افزایش می دهد و نوشابه نیز در کنار غذا استفاده نشود و به جای آن از نوشیدنی های سالمتر همچون دوغ خانگی استفاده کرد.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی در استان قزوین گفت: برای جایگزینی به جای غذاهای فست فود می توان از غذاهای ایرانی خانگی به همراه سالاد از جمله انواع خورش های ایرانی استفاده کرد؛ برای نمونه خورش کرفس ضد سرطان است زیرا در کرفس ماده ارزشمندی به نام لوتئولین وجود دارد.

وی بیان کرد: مصرف انگور قرمز و سیاه و یا انگور شانی قزوین نوعی ماده ضدسرطان بنام آنتوسیانیدین دارد که البته مصرف زیاد انگور چاق کننده و گوجه فرنگی هم دارای ماده ضد سرطان است؛ اگر سبزیجات و مواد ضدسرطان زا را در کنار وعده های غذایی مصرف کنیم سلامتی بدن تضمین می شود.

زاوشی اظهارداشت: ورزش کردن موجب ایجاد شادابی و روحیه خوب می شود و اگر روزانه حدود ۲۰ دقیقه ورزش کنیم به پشگیری از سرطان کمک می کند.

متخصص تغذیه و رژیم درمانی در استان قزوین گفت: اگر بتوانیم غذا را تازه مصرف کنیم بهتر است تا از غذاهای کنسروی استفاده شود زیرا نمک فراوان به عنوان نگه دارنده در خود دارد؛ تمام نوشابه ها برای جلوگیری از کپک زدن ماده اسید بنزوئیک دارد که این اسید در حیوانات آزمایشگاهی سرطان زاست؛ سس مایونز سالاد این اسید را دارد، در شیرین کننده های مصنوعی نیز ساکارین به عنوان سرطان زائی منشأ واحد است.

وی اضافه کرد: اگر تعادل و تنوع در مصرف رژیم غذایی رعایت و در کنار مواد مضر همچون سوسیس و کالباس مواد ضد سرطان نیز مصرف شود، زمینه خنثی کردن اثر منفی آنها فراهم می شود.

زاوشی یادآورشد: مصرف کباب باید محدود شود و مصرف گوشت قرمز برای میانسالان به ماهی تبدیل شود و سبزیجات و میوه جات را در کنار سفره همراه با غذا قرار دهیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم درنشست «سبک زندگی اسلامی با محوریت حوزه سلامت و درمان» مهمترین عامل تأثیرگذار در پیشگیری از تمام بیماری ها را تغذیه سالم، فعالیت بدنی و ورزش، خودداری از مصرف دخانیات و استرس عنوان کرد.

به گفته منوچهر مهرام، براساس پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رودیک‌ هزارم جمعیت عام در هر سالی مبتلا به انواع سرطان‌ها شود که متأسفانه روند کنونی نشان از بالاتر بودن آمار سرطان دارد.

مهرام شایع‌ترین سرطان در کشور و استان قزوین را سرطان پوست و در خانم‌ها هم سرطان سینه می داند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین یادآورشد:درسال گذشته بیش از ۱۵۰۰ نفر مبتلا به سرطان شدند که بی‌شک آمار واقعی از آمار ثبت‌شده در استان بالاتر از این تعداد است.

سلامتی نعمت ارزشمندی است که اگر اندکی غفلت در آن صورت گیرد بدون شک زندگی و آینده انسان به خطر خواهد افتاد.

با رعایت توصیه های متخصصان تغذیه می توان زندگی و عمر طولانی مدت را برای خود و خانواده رقم زد و با امید و انگیزه ای نوید بخش در کنار خانواده زندگی آرامی را تجربه کرد.

سبک زندگی درست، تغذیه سالم و ورزش کردن مستمر در کنار پرهیز از دخانیات و فست فودها می تواند ضامن سلامت همه ما در عصر کنونی باشد.